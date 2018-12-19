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      Когда Украина получит транш в миллиард долларов от Всемирного Банка

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      Украина получит немалый транш от Всемирного Банка
      Украина получит немалый транш от Всемирного Банка / Радио Свобода

      Гарантия Всемирного Банка на 750 миллионов долларов поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 миллиарда долларов США двумя траншами.

      Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, пишет "Интерфакс-Украина".

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      По ее словам, первый транш составит 400 миллионов долларов, второй – 600. Получит их Украина до конца декабря 2018-го и в январе 2019 года соответственно.

      Гарантия дает возможность использовать ее как leverage: получить большую сумму, чем сама гарантия. У нас уже есть определенные лимиты в международных организациях, которые мы можем выбирать. Можно было взять меньшую сумму, например, прямым финансированием, либо взять гарантию и иметь больший доступ к рынку,
      – отметила министр.

      Она отметила, что такой подход развивает рынок.

      "Потому что когда выходим на рынок под гарантию, мы выходим на лучших условиях, чем если бы выходили сами", – пояснила Маркарова.

      Кроме того, Министерство хотело бы получить первый транш в евро, чтобы расширить рынок и привлечь новых кредиторов.

      Ранее Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов, поступит уже в ближайшее время в декабре. Министр финансов Оксана Маркарова напомнила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня.

      Теги: Новости Украины Деньги Всемирный банк Министерство финансов Украины Оксана Маркарова
      Источник: 24 Канал
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