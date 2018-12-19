Когда Украина получит транш в миллиард долларов от Всемирного Банка

Гарантия Всемирного Банка на 750 миллионов долларов поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 миллиарда долларов США двумя траншами.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, пишет "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, первый транш составит 400 миллионов долларов, второй – 600. Получит их Украина до конца декабря 2018-го и в январе 2019 года соответственно.

Гарантия дает возможность использовать ее как leverage: получить большую сумму, чем сама гарантия. У нас уже есть определенные лимиты в международных организациях, которые мы можем выбирать. Можно было взять меньшую сумму, например, прямым финансированием, либо взять гарантию и иметь больший доступ к рынку,

– отметила министр.

Она отметила, что такой подход развивает рынок.

"Потому что когда выходим на рынок под гарантию, мы выходим на лучших условиях, чем если бы выходили сами", – пояснила Маркарова.

Кроме того, Министерство хотело бы получить первый транш в евро, чтобы расширить рынок и привлечь новых кредиторов.

Ранее Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов, поступит уже в ближайшее время в декабре. Министр финансов Оксана Маркарова напомнила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня.