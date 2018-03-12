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Когда Украина сможет вернуть Крым

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Возвращаем Крым
Возвращаем Крым / GoGetNews

Это вопрос политический, военный, и, прежде всего, экономический.

Развитие ситуации зависит от многих факторов. Сейчас прокуратура АР Крым начинает следствие из нашего кейса – нападения на меня и моих коллег 7 марта 2014. Там также открыты другие уголовные дела. В будущем их направят в Европейский суд по правам человека. Надеюсь, что будет также создан Международный трибунал и эти дела дойдут туда.

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Другой момент – имущественные претензии к России как оккупанту. Прежде всего речь идет о деле с вышками Бойко. Россия хочет его избежать, а потому передает эти вышки другим сторонам, таким образом пытаясь скрыть факт завладения этим имуществом незаконным способом.

Поскольку мы ведем гибридную войну, то она должна быть и в юридической плоскости. Поэтому один из путей постепенного возвращения Крыма проходит через международные суды и структуры, занимающиеся правами человека и имущественными делами.

Это не значит, что Крым вернется завтра или послезавтра. Возможно, это произойдет через 10-20 лет. Возвращение Крыма зависит в том числе от внутренней ситуации в России.

Представим себе гипотетическое развитие событий: такие субъекты Российской Федерации, как Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Татарстан по ряду причин начинают требовать для себя больше суверенитета. Где в таком случае окажется Крым?

На самом деле, полуостров уже сейчас является финансовым бременем для России. Низкий уровень жизни, присутствие войск, проблемы с транспортом и торговлей – сейчас это дотационный регион. А из-за невозможности поставлять воду из Украины, такие отрасли, как сельское хозяйство, уже почти убиты.

Возвращение Крыма – это вопрос политический, военный, и, прежде всего, экономический. Если экономика России будет слабой и не выдержит внутренних и внешних факторов, то Крым очень легко вернется в Украину.

Автор: Андрей Цаплиенко. Источник: Новое время

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Публикации Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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