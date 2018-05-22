15:13
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Когда украинские клубы стартуют в еврокубках: даты матчей

141 Читати новину українською
"Динамо" путь в Лиге чемпионов начнет с квалификации

В Украине почти закончился чемпионат по футболу (осталось сыграть переходные матчи, чтобы узнать имена команд, которые вылетят из УПЛ, а какие поднимутся в элитный дивизион). Футболисты ушли на отдых, однако некоторым клубам надо думать о старте в еврокубках в следующем сезоне.

Первым из украинских клубов матч в еврокубках сыграет "Мариуполь". Команда стартует со второго отборочного раунда Лиги Европы. Своего соперника "Мариуполь" узнает 19 июня. Игры запланированы на 26 июля и 2 августа. К слову, "Мариуполь" планирует проводить еврокубковые матчи в прифронтовом городе.

Читайте также: "Сталь" вылетает из УПЛ, "Черноморец" и "Звезда" будут играть переходные матчи

Следующим будет киевское "Динамо", которое свое выступление в Лиге чемпионов начнет с третьего отборочного раунда "Пути представителя лиг". Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 23 июля. Первая игра состоится 7-8 августа, а ответный матч – 14 августа.

Сразу после киевлян будет играть четвертая команда чемпионата – "Заря". Луганская команда начнет свой путь с третьего отборочного раунда Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии соревнований состоится 23 июля. Игры запланированы на 9 августа и 16 августа.

Победитель УПЛ и бронзовый призер – "Шахтер" и "Ворскла" – свои матчи начинают сразу с группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Во время жеребьевки ЛЧ, которая запланирована на 30 августа, "горняки" будут во второй корзине. Первые матчи группового турнира состоятся 18-19 сентября. Если "Шахтер" первый матч будет играть на выезде, то тогда домашний матч состоится 2-3 октября.

Читайте также: "Шахтер" узнал имена возможных соперников в Лиге чемпионов

"Ворскла" своих соперников узнает 31 августа. А первый матч в Лиге Европы полтавчане сыграют 20 сентября. Матч второго тура запланирован на 4 октября.

Теги: Новости спорта Лига чемпионов Шахтер Динамо
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук