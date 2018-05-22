Когда украинские клубы стартуют в еврокубках: даты матчей

В Украине почти закончился чемпионат по футболу (осталось сыграть переходные матчи, чтобы узнать имена команд, которые вылетят из УПЛ, а какие поднимутся в элитный дивизион). Футболисты ушли на отдых, однако некоторым клубам надо думать о старте в еврокубках в следующем сезоне.

Первым из украинских клубов матч в еврокубках сыграет "Мариуполь". Команда стартует со второго отборочного раунда Лиги Европы. Своего соперника "Мариуполь" узнает 19 июня. Игры запланированы на 26 июля и 2 августа. К слову, "Мариуполь" планирует проводить еврокубковые матчи в прифронтовом городе.

Читайте также: "Сталь" вылетает из УПЛ, "Черноморец" и "Звезда" будут играть переходные матчи

Следующим будет киевское "Динамо", которое свое выступление в Лиге чемпионов начнет с третьего отборочного раунда "Пути представителя лиг". Жеребьевка этой стадии соревнований запланирована на 23 июля. Первая игра состоится 7-8 августа, а ответный матч – 14 августа.

Сразу после киевлян будет играть четвертая команда чемпионата – "Заря". Луганская команда начнет свой путь с третьего отборочного раунда Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии соревнований состоится 23 июля. Игры запланированы на 9 августа и 16 августа.

Победитель УПЛ и бронзовый призер – "Шахтер" и "Ворскла" – свои матчи начинают сразу с группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Во время жеребьевки ЛЧ, которая запланирована на 30 августа, "горняки" будут во второй корзине. Первые матчи группового турнира состоятся 18-19 сентября. Если "Шахтер" первый матч будет играть на выезде, то тогда домашний матч состоится 2-3 октября.

Читайте также: "Шахтер" узнал имена возможных соперников в Лиге чемпионов

"Ворскла" своих соперников узнает 31 августа. А первый матч в Лиге Европы полтавчане сыграют 20 сентября. Матч второго тура запланирован на 4 октября.