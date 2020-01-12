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      Когда в последний раз падали украинские самолеты, украинец побил мировой рекорд – видео недели

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      Топовые видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Самые масштабные авиакатастрофы за период независимости Украины

      Катастрофа пассажирского самолета МАУ вблизи аэропорта Тегерана – первая в истории полетов крупных украинских пассажирских самолетов за 18 лет. Последние перед этой большие авиакатастрофы в истории украинской гражданской авиации произошли в 2002 году в Иране и в 1997 году в Греции.

      Смотрите видео: самые большие авиакатастрофы в истории украинской авиации

      Украинский альпинист установил мировой рекорд

      Украинский альпинист из Харькова Валентин Сипавин установил мировой рекорд – проплыл на каяке в озере самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо. Водоем расположен на высоте 6400 метров.

      Смотрите видео: как украинец устанавливал новый рекорд

      Российские пропагандисты в Украине

      Современные реалии свидетельствуют, что запрет на въезд в Украину не такой уж и запрет. Российские пропагандисты разгуливают по городам Украины, читают лекции, поют и снимают видео. Пограничники и служба безопасности разводят руками, уверяя, что за всеми уследить невозможно.

      Смотрите видео: как российские пропагандисты прорываются в Украину

      Как семья в Черкасской области спасла лошадей

      В Черкассах семья выкупила животных, которых должны были передать на убой. Ради них они даже переехали в деревню. Сейчас семья обустраивает конюшню, а с животными помогают справляться волонтеры.

      Смотрите видео: захватывающая история о спасенных лошадей

      Героический поступок школьника на Житомирщине

      В селе Дружбовка Житомирской области 13-летний Виктор Иващенко спас из огня 88-летнюю бабушку, которая прикована к постели, и ее 40-летнего внука.

      Смотрите видео: как школьник спас из пожара односельчан

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины авиация Жертвы Катастрофа Украина – Россия Видео недели Дети и несовершеннолетние Пожар Мир животных Новости Житомира Новости Черкасс
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