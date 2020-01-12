Когда в последний раз падали украинские самолеты, украинец побил мировой рекорд – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Самые масштабные авиакатастрофы за период независимости Украины
Катастрофа пассажирского самолета МАУ вблизи аэропорта Тегерана – первая в истории полетов крупных украинских пассажирских самолетов за 18 лет. Последние перед этой большие авиакатастрофы в истории украинской гражданской авиации произошли в 2002 году в Иране и в 1997 году в Греции.
Смотрите видео: самые большие авиакатастрофы в истории украинской авиации
Украинский альпинист установил мировой рекорд
Украинский альпинист из Харькова Валентин Сипавин установил мировой рекорд – проплыл на каяке в озере самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо. Водоем расположен на высоте 6400 метров.
Смотрите видео: как украинец устанавливал новый рекорд
Российские пропагандисты в Украине
Современные реалии свидетельствуют, что запрет на въезд в Украину не такой уж и запрет. Российские пропагандисты разгуливают по городам Украины, читают лекции, поют и снимают видео. Пограничники и служба безопасности разводят руками, уверяя, что за всеми уследить невозможно.
Смотрите видео: как российские пропагандисты прорываются в Украину
Как семья в Черкасской области спасла лошадей
В Черкассах семья выкупила животных, которых должны были передать на убой. Ради них они даже переехали в деревню. Сейчас семья обустраивает конюшню, а с животными помогают справляться волонтеры.
Смотрите видео: захватывающая история о спасенных лошадей
Героический поступок школьника на Житомирщине
В селе Дружбовка Житомирской области 13-летний Виктор Иващенко спас из огня 88-летнюю бабушку, которая прикована к постели, и ее 40-летнего внука.
Смотрите видео: как школьник спас из пожара односельчан