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      Когда в Украине пройдут местные выборы: заявление Богдана

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      Богдан анонсировал быстрое проведение местных выборов
      Богдан анонсировал быстрое проведение местных выборов / president.gov.ua

      Местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Они должны продемонстрировать власти на местах, как к ней реально относятся люди.

      Об этом заявил председатель Офиса Президента Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова", однако, конкретной даты – не назвал.

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      Чиновник отметил, что результаты местных выборов четко покажут, какого отношения от власти хотят люди и кому они доверяют.

      Только люди будут решать, кто власть и кому они доверяют. Люди будут верить не пустым словам о тысяче садов, а оценят, как к ним относится местная власть, как у них вымогают взятки, как их унижают, как не отвечают на их требования. Я думаю, что скорые выборы, а они в любом случае будут очень быстро, продемонстрируют местной власти, как к ним относятся люди,
      – отметил Богдан.

      К слову, ранее Богдан заявил, что местные выборы невозможно провести досрочно без принятия соответствующего закона. Кроме того, сначала нужно закончить реформу децентрализации. Тогда можно говорить о проведении досрочных местных выборов.

      Когда в Украине должны состояться местные выборы?Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно, очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года.

      Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.

      Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Местные выборы 2020 Андрей Богдан
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