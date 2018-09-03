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Когда в Украине стартует эпидемия гриппа

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Эпидемия гриппа в Украине
Эпидемия гриппа в Украине / expres.ua

В Минздраве сообщили, что начало эпидемии гриппа прогнозируют на октябрь 2018 года.

Как передают в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, граждане могут за свой счет приобрести вакцину против гриппа в аптеках своего города.

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В ВОЗ опубликовали прогнозы относительно штаммов гриппа, которые предположительно будут циркулировать в Украине в этом сезоне.

- вирус, похожий на A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
- вирус, похожий на A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
- вирус, похожий на B/Colorado/06/2017.

Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре, – сказано в сообщении.

Украинцы смогут за свой счет приобрести вакцину в аптеке и сделать прививку в больницах. Для продажи препараты будут доступны в течение сентября. Это позволит предупредить тяжелые осложнения от гриппа и снизить заболеваемость.

Что такое грипп?
Это острая вирусная инфекционная болезнь с периодическим эпидемическим или даже пандемическим распространением. Имеет симптомы ОРВИ, но в результате осложнение может развиться сердечная недостаточность, бронхит, пневмония и др. Несвоевременное лечение гриппа может привести к смерти.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровье Вакцина эпидемия Грипп в Украине Медицина
Источник: 24 Канал
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