Когда в Украине вырастет минимальная зарплата: министр назвал условия

В государственном бюджете Украины нет средств для повышения минимальной зарплаты. Сможет ли правительство найти необходимые средства, станет понятно в начале июля этого года.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Он отметил, что повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

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В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня – мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля,

– рассказал министр.

Он пояснил, что повышение минимальной зарплаты потребует дополнительных перечислений средств из госбюджета в местные бюджеты. Рева назвал несколько вариантов, где можно найти необходимые деньги, – таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются в отношении контрабанды на таможне. На протяжении лета мы будем принимать серьезные меры в отношении "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", – отметил глава Минсоцполитики.

Он добавил, что также необходимо будет поработать с местными органами власти относительно "справедливого перераспределения доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

Напомним, недавно вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал, что уже к концу года минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 4200 гривен.