Когда в Украине закончится газ: заявление "Нафтогаза"

Запасов природного газа в Украине хватит на 15 лет, при этом добычу топлива можно значительно увеличить.

Об этом сообщил коммерческий директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире телеканала "Прямой".

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По его словам, сейчас в Украине добывается около 20 млрд кубометров газа.

"Из этих 20 миллиардов мы добываем – наша дочерняя структура "Укргазвыдобування" – примерно 15,5 миллиардов кубометров газа. А все остальное – это частные компании, включая "Укрнефть", где у нас есть мажоритарный пакет", – заявил Витренко.

Он отметил, что в Украине есть возможности значительно увеличить добычу.

"Для "Укргазвыдобування" прошлый год был рекордным – мы увеличили добычу на самом высоком уровне, за последние 23 года. Там рост примерно был 4,4%. То есть у нас есть огромные потенциал увеличения добычи. Если посмотреть на соотношение объемов добычи и запасов, которые у нас есть, – у нас это соотношение является лучшим среди практически всех европейских стран и многих стран в мире. Т.е. у нас запасов хватает примерно на 15 лет, уже существующих, не говоря о том, что мы можем на самом деле увеличить ресурсную базу", – отметил коммерческий директор " Нефтегаза ".

Напомним, согласно постановлению Кабмина цена на газ для населения должна повыситься 1 сентября 2018 года.