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      Когда Верховная Рада проголосует за бюджет: Разумков расставил все точки над "і"

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      Верховная Рада проголосует за Госбюджет в первом чтении 18 октября, – Разумков
      Верховная Рада проголосует за Госбюджет в первом чтении 18 октября, – Разумков / "Слово и дело"

      Верховная Рада планирует в первом чтении принять Государственный бюджет Украины на 2020 год 18 октября.

      Как сообщил глава украинского парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, на этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к проекту бюджета, выводов Счетной палаты. Также комитет должен подготовить сбалансированные выводы и предложения к проекту бюджета

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      В пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении, – отметил он.

      По словам Разумкова, в случае одобрения Верховной Радой заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете, они приобретают статус бюджетных выводов Верховной Рады.

      "Правительство, в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады, дорабатывает проект государственного бюджета ко второму чтению и в начале ноября внесет его в Верховную Раду вместе со сравнительной таблицей, в которой будут указаны все те предложения, которые будут учтены, а также будет даны мотивированные пояснения к тем предложениям, которые будут учтены правительством", – добавил спикер.

      Что известно о принятии Госбюджета на 2020 год

      15 сентября Кабинет Министров внесл проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год. Представили документ в украинском парламенте 20 сентября.

      В Раде бюджет должны рассмотреть тремя чтениями: между первым и вторым в него могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, документ должны подписать спикер и президент. После его публикуют в официальной прессе (газете "Голос Украины" и "Правительственный курьер"), и он становится законом.

      Важно! В 2020 году прожиточный минимум должен увеличиться, – Зеленский

      Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 грн, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.

      Держбюджет, видатки, кошторис, Верховна Рада
      Расходы, запланированные в Госбюджете на 2020 год

      что еще известно о проекте бюджета на 2020 год:
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков Бюджет 2020 Бюджет
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