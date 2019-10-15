Когда Верховная Рада проголосует за бюджет: Разумков расставил все точки над "і"

Верховная Рада планирует в первом чтении принять Государственный бюджет Украины на 2020 год 18 октября.

Как сообщил глава украинского парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, на этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к проекту бюджета, выводов Счетной палаты. Также комитет должен подготовить сбалансированные выводы и предложения к проекту бюджета

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В пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении, – отметил он.

По словам Разумкова, в случае одобрения Верховной Радой заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете, они приобретают статус бюджетных выводов Верховной Рады.

"Правительство, в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады, дорабатывает проект государственного бюджета ко второму чтению и в начале ноября внесет его в Верховную Раду вместе со сравнительной таблицей, в которой будут указаны все те предложения, которые будут учтены, а также будет даны мотивированные пояснения к тем предложениям, которые будут учтены правительством", – добавил спикер.

Что известно о принятии Госбюджета на 2020 год

15 сентября Кабинет Министров внесл проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год. Представили документ в украинском парламенте 20 сентября.

В Раде бюджет должны рассмотреть тремя чтениями: между первым и вторым в него могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, документ должны подписать спикер и президент. После его публикуют в официальной прессе (газете "Голос Украины" и "Правительственный курьер"), и он становится законом.

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Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 грн, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.