Когда верующие не важнее их денег: как УПЦ МП пренебрегает правилами карантина – фото

В воскресенье, 12 апреля, христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье, а у западных христиан уже саму Пасху. В этом году праздники пришлись на период распространения пандемии коронавируса, а следовательно празднования происходят под действием жестких ограничений. Впрочем не все их придерживаются.

Так, в Ровно священник Украинской православной церкви Московского патриархата провел массовое освящение вербы. Об этом в своем фейсбуке сообщил журналист Алексей Бухало.

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На видео заметно, что люди стоят очень близко друг к другу, не соблюдая дистанции, когда окружают священника. Обряд происходил возле Свято-Воскресенского собора УПЦ МП вечером 11 апреля.

Прихожан на службе было немало. В основном это были люди пенсионного возраста – те, кто находятся под угрозой из-за эпидемии коронавируса.

Карантине празднования в храме УПЦ МП в Ровно: смотрите видео

Похожей была ситуация и в Черновцах, которые сейчас являются украинским эпицентром распространения коронавируса. Под Свято-Духовский кафедральный собор УПЦ МП в Черновцах 12 апреля тоже пришло много людей.

Люди не соблюдают дистанцию, а многие из них даже не использует медицинских масок.

Вербное воскресенье в Черновцах: смотрите фото

Религиозный недокарантин в черновицком храме УПЦ МП: смотрите видео

Что известно о коронавирусе в Черновцах и Ровно?

Как минимум Черновицкая область без преувеличения является эпицентром распространения коронавируса в Украине. Сейчас там уже 432 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, а 8 человек умерли.



В Ровенской области ситуация несколько лучше, но лишь немного. Там в целом заболели 119 человек, а 7 – умерли.

Празднование у здоровых верующих – как это должно быть

Например, ответственное решение относительно своих христиан принял Совет церквей Львова. Хотя Львовскую область коронавирус зацепил не так сильно, как Черновицкую, там посоветовали верующим участвовать в богослужениях через онлайн-трансляцию.

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Кроме того, верующим разрешили самостоятельно окропить святой водой куличи и вербу, но попасть в храмы они не смогут – там на службы будут собираться лишь священнослужители. К слову, владельцам магазинов разрешили продавать пасхальные блюда уже освященными.

Все рекомендации Совета церквей даже были согласованы с начальником полиции Львовской области Василием Виконским. Словом, Львов – это удачный пример заботы церкови о верующих, а не об их деньгах.



Рекомендации Совета церквей Львовской области относительно празднования Пасхи

На этом фоне достойную позицию показала Украинская греко-католическая церковь. Ее предстоятель блаженнейший Святослав попросил верующих не приносить в храм вербу и куличи на освящение.

Важно Выгонять не будем, но призываем оставаться дома, – ПЦУ об освящении на Пасху

Он объяснил, что в таких условиях обряд освящения лучше самостоятельно провести дома, где можно присоединиться к обедни в режиме онлайн. Достойная позиция церкви, которая демонстрирует, что для нее верующие куда важнее, чем их деньги.

К слову, в связи с распространением коронавируса блаженнейший Святослав даже освободил верующих от обязательных исповеди и причастия. Сложные времена требуют сложных решений.

Обращение настоятеля УГКЦ к верующим: смотрите видео

Несколько схожую позицию заняла и Православная церковь Украины. Ее настоятель митрополит Епифаний призвал верующих в пасхальные праздники оставаться дома.

Он подчеркнул, что это один из самых ответственных способов помочь в борьбе с эпидемией коронавируса. Резюмируя, он призвал верующих умерить в себе все страсти и украсить душу сдержанностью, мудростью и милосердием.

Обращение митрополита Эпифания: смотрите видео