Когда выйдет последний сезон "Теории большого взрыва": детали

Популярный сериал "Теория большого взрыва" – закрывают, будущий 12 сезон станет последним.

Об этом говорится в совместном заявлении компаний Warner Bros, CBS и Chuck Lorre Productions, пишет Variety.

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"Мы, вместе со съемочной командой, сценаристами и актерами, очень благодарны за успех шоу и готовы представить вам последний сезон, финал, который приведет "Теорию большого взрыва" к эпическому и креативному концу", – сказано в заявлении.

Собеседник издания отметил, что контракты с CBS и актерами заканчиваются к моменту выхода 12 сезона, а проводить дополнительные переговоры стороны не собирались.

Премьера последнего сезона запланирована на 24 сентября 2018 года.

О чем сериал "Теория большого взрыва"? Первый сезон комедийного сериала вышел на экраны 24 сентября 2007. "Теория большого взрыва" рассказывает о друзьях-физиках и их подругах.