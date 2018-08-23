12:25
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 10°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная форма для школьников. Российская Золушка
Вєсті Кремля
21:33, 22 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, 22 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Когда выйдет последний сезон "Теории большого взрыва": детали

23 Читати новину українською
12 сезон "Теории большого взрыва" станет последним
12 сезон "Теории большого взрыва" станет последним / Кадр из видео

Популярный сериал "Теория большого взрыва" – закрывают, будущий 12 сезон станет последним.

Об этом говорится в совместном заявлении компаний Warner Bros, CBS и Chuck Lorre Productions, пишет Variety.

Читайте также: Что посмотреть в кино в августе – Топ-5 самых ожидаемых фильмов

"Мы, вместе со съемочной командой, сценаристами и актерами, очень благодарны за успех шоу и готовы представить вам последний сезон, финал, который приведет "Теорию большого взрыва" к эпическому и креативному концу", – сказано в заявлении.

Собеседник издания отметил, что контракты с CBS и актерами заканчиваются к моменту выхода 12 сезона, а проводить дополнительные переговоры стороны не собирались.

Премьера последнего сезона запланирована на 24 сентября 2018 года.

О чем сериал "Теория большого взрыва"? Первый сезон комедийного сериала вышел на экраны 24 сентября 2007. "Теория большого взрыва" рассказывает о друзьях-физиках и их подругах.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Про що не мовчить Юрій Луценко
сегодня, 12:02 Про що не мовчить Юрій Луценко
Петро Охотін
Порошенко-Медведчук-Путін: як кремлівський кум проривається до влади
сегодня, 11:00 Порошенко-Медведчук-Путін: як кремлівський кум проривається до влади
Сергій Лещенко
В Карпаты на день: как, куда, зачем
сегодня, 10:01 В Карпаты на день: как, куда, зачем
Наталя Сколоздра
Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
сегодня, 08:41 Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
Блог Соцмережі
День флага: самые интересные факты об украинском флаге
сегодня, 08:40 День флага: самые интересные факты об украинском флаге
Ірина Полицька 2300
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук