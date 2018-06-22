13:10
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 16°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Когда заканчивали стрелять, дети бежали собирали осколки": история очевидицы войны в Украине.

77 Читати новину українською

22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Именно в этот день, в 1941 году, началась германо-советская война, тогда же на Киев упали первые бомбы. И хотя с тех пор прошло 77 лет, наши корреспонденты нашли очевидцев, которые рассказали о жизни в оккупированной немцами столице.

К началу войны киевлянке Элеоноре Коваль было почти 11 лет. Вместе с друзьями она охотно играла в войну и не знала, что начнется настоящая. Когда утром немецкая авиация начала бомбить Киев, люди не понимали, что происходит. О том, что началась война официально сообщили только в полдень.

Читайте также: Сколько россиян возложили вину за жертвы Второй мировой войны на Cталина: интересный результат

Первые бомбы в Киеве немцы сбросили на военные объекты – завод "Большевик", авиационный завод, военные училища на Печерске, казармы НКВД и железнодорожный вокзал. Для Элеоноры Коваль война началась на Львовской площади Киева, рядом с которой она жила.

Нам было видно со Львовской площади как над вокзалом появились зенитки и прожекторы,
– вспомнила жительница Киева Элеонора Коваль.

Сначала город жил своей жизнью. Театры были переполнены, хлеба хватало, работали магазины и больницы. Что произошло – киевляне осознали не сразу. Летом 1941 года на восток вместе с предприятиями и оборудованием эвакуировали и 300 тысяч жителей столицы. Еще 200 тысяч мобилизовали в первые недели войны. Те, кто остался, попали под оккупацию.

Читайте также: 22 июня в Украине чествуют память жертв Второй мировой войны

После 72 дней обороны, нацисты таки зашли в Киев. Элеонора Коваль вспоминает годы оккупации неохотно. Говорит, все время мучил голод. На месте этого сквера был рынок, сюда и приносила домашние вещи, которые выменивала на продовольствие. Дом, в котором жила, не сохранился. Вместе с другими киевлянами и она разбирала завалы на Крещатике. Десятилетиями советская власть убеждала: это дело рук нацистов. На самом деле – центральную улицу вместе с жителями взорвали свои.

Он же был заминирован войсками НКВД, когда немцы зашли, начались взрывы. 2 года Киев был в оккупации, 2 тяжелых невыносимых года и когда закончилась война, это было самым большим счастьем для тех, кто пережил оккупацию,
– отметила сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Наталья Гамарник.

И хотя первые бомбы упали на Киев в июне 1941 года, для Украины она началась еще в сентябре 1939 года. Тогда Гитлер в сговоре со Сталиным напал на Польшу, в состав которой тогда входила Западная Украина. Собственно, после этого она ушла в Союз.

Во время Второй Мировой была оккупирована вся территория Украины. Немцы готовили для нас будущее аграрно-сырьевого придатка Рейха. Тех, кто противился оккупации – убивали, расчищая пространство для "высшей расы".

На сегодняшний день около 10 миллионов Украина потеряла за 2 года Мировой войны. Больше всего страдало гражданское население, потери среди гражданских больше, чем на фронте,
– отметила Наталья Гамарник.

А в Германию на принудительные работы – отправили более 2 миллионов украинцев. Тем, же кто выжил в оккупации – со временем приходилось этот факт скрывать. Потому что после освобождения это приравнивалось к измене.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Киева Новости Украины война История
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"
сегодня, 12:00 ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"
Наталія Лебідь 143
Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
сегодня, 10:02 Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
Ірина Полицька 3708
Кого Илья Мечников считал гением своего времени: неожиданный факт
сегодня, 10:56 Кого Илья Мечников считал гением своего времени: неожиданный факт
138
Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 09:31 Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
515
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сегодня, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 1215
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук