"Когда заканчивали стрелять, дети бежали собирали осколки": история очевидицы войны в Украине.77 Читати новину українською
22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Именно в этот день, в 1941 году, началась германо-советская война, тогда же на Киев упали первые бомбы. И хотя с тех пор прошло 77 лет, наши корреспонденты нашли очевидцев, которые рассказали о жизни в оккупированной немцами столице.
К началу войны киевлянке Элеоноре Коваль было почти 11 лет. Вместе с друзьями она охотно играла в войну и не знала, что начнется настоящая. Когда утром немецкая авиация начала бомбить Киев, люди не понимали, что происходит. О том, что началась война официально сообщили только в полдень.
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Первые бомбы в Киеве немцы сбросили на военные объекты – завод "Большевик", авиационный завод, военные училища на Печерске, казармы НКВД и железнодорожный вокзал. Для Элеоноры Коваль война началась на Львовской площади Киева, рядом с которой она жила.
Нам было видно со Львовской площади как над вокзалом появились зенитки и прожекторы,
– вспомнила жительница Киева Элеонора Коваль.
Сначала город жил своей жизнью. Театры были переполнены, хлеба хватало, работали магазины и больницы. Что произошло – киевляне осознали не сразу. Летом 1941 года на восток вместе с предприятиями и оборудованием эвакуировали и 300 тысяч жителей столицы. Еще 200 тысяч мобилизовали в первые недели войны. Те, кто остался, попали под оккупацию.
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После 72 дней обороны, нацисты таки зашли в Киев. Элеонора Коваль вспоминает годы оккупации неохотно. Говорит, все время мучил голод. На месте этого сквера был рынок, сюда и приносила домашние вещи, которые выменивала на продовольствие. Дом, в котором жила, не сохранился. Вместе с другими киевлянами и она разбирала завалы на Крещатике. Десятилетиями советская власть убеждала: это дело рук нацистов. На самом деле – центральную улицу вместе с жителями взорвали свои.
Он же был заминирован войсками НКВД, когда немцы зашли, начались взрывы. 2 года Киев был в оккупации, 2 тяжелых невыносимых года и когда закончилась война, это было самым большим счастьем для тех, кто пережил оккупацию,
– отметила сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Наталья Гамарник.
И хотя первые бомбы упали на Киев в июне 1941 года, для Украины она началась еще в сентябре 1939 года. Тогда Гитлер в сговоре со Сталиным напал на Польшу, в состав которой тогда входила Западная Украина. Собственно, после этого она ушла в Союз.
Во время Второй Мировой была оккупирована вся территория Украины. Немцы готовили для нас будущее аграрно-сырьевого придатка Рейха. Тех, кто противился оккупации – убивали, расчищая пространство для "высшей расы".
На сегодняшний день около 10 миллионов Украина потеряла за 2 года Мировой войны. Больше всего страдало гражданское население, потери среди гражданских больше, чем на фронте,
– отметила Наталья Гамарник.
А в Германию на принудительные работы – отправили более 2 миллионов украинцев. Тем, же кто выжил в оккупации – со временем приходилось этот факт скрывать. Потому что после освобождения это приравнивалось к измене.