Когда закрывается метро: Кличко назвал дату и время

Метро Киева остановит работу 17 марта в 23:00. Ограничения предварительно действуют до 3 апреля, но срок могут впоследствии продолжить.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на свои фейсбук-странице.

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"Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро", – заявил Кличко.

В то же время он призвал киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности, и оставаться дома.

"Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих – пользоваться средствами индивидуальной защиты", – добавил он.

Смотрите обращение Виталия Кличко из-за закрытия метро:

В то же время сегодня утром метро в Киеве все еще работало. К слову, некоторые пассажиры киевского метро ходят в масках.

На фото видно, что пассажиров в метро все же стало меньше.

Пассажиры в метро Киева / Фото 24 канала

Что известно о закрытии метро в Украине?

В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта 2020 года закроют метрополитен из-за возможности распространения коронавируса. Владимир Зеленский заявил, что не нужно ждать увеличения количества подтвержденных случаев заболевания, а закрывать все, что можно, где есть большое скопление людей. В то же время глава государства предложил пользоваться маршрутками, такси, трамваями и троллейбусами в случае необходимости. Зеленский также предложил ходить пешком.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала