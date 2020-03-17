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      Когда закрывается метро: Кличко назвал дату и время

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      Метро в Киеве закроется 17 марта в 23:00 / Ростислав Лабенский / 24 канал

      Метро Киева остановит работу 17 марта в 23:00. Ограничения предварительно действуют до 3 апреля, но срок могут впоследствии продолжить.

      Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на свои фейсбук-странице.

      Советуем ознакомиться В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро: что известно

      "Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро", – заявил Кличко.

      В то же время он призвал киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности, и оставаться дома.

      "Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих – пользоваться средствами индивидуальной защиты", – добавил он.

      Смотрите обращение Виталия Кличко из-за закрытия метро:

      В то же время сегодня утром метро в Киеве все еще работало. К слову, некоторые пассажиры киевского метро ходят в масках.

      На фото видно, что пассажиров в метро все же стало меньше.

      Пассажиры в метро Киева / Фото 24 канала

       

       

      Что известно о закрытии метро в Украине?
      В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта 2020 года закроют метрополитен из-за возможности распространения коронавируса. Владимир Зеленский заявил, что не нужно ждать увеличения количества подтвержденных случаев заболевания, а закрывать все, что можно, где есть большое скопление людей. В то же время глава государства предложил пользоваться маршрутками, такси, трамваями и троллейбусами в случае необходимости. Зеленский также предложил ходить пешком.


      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

      В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро: что известно
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт Метро Новости Киева
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