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      Когда заработает Антикоррупционный суд: Сытник рассказал, от кого сейчас зависит запуск органа

      28 Читати новину українською
      Когда заработает Антикоррупционный суд
      Когда заработает Антикоррупционный суд / Фото из открытых источников

      Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник

      По его словам, сейчас от парламента уже мало что зависит, ведь он выполнил свою функцию в создании Антикоррупционного суда.

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      "Как он выполнял – это отдельная история. Мы все это видели. В декабря 2017 года было подан закон, который фактически упрощал увольнение руководителя Антикоррупционного бюро. Но под давлением международного сообщества и гражданского общества за этот закон пока не голосовали. И с появился проект закона о Высшем антикоррупционном суде, который и был принят в июне 2018 года", – рассказал Артем Сытник.

      Он отметил, что сейчас запуск этого суда зависит от трех органов: Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и непосредственно президента, который должен подписать указы о назначении этих судей.

      Мы в этом процессе также задействованы, как и были задействованы в других конкурсах – на Верховный Суд, например. Мы делаем досье на кандидатов на основании меморандума, который подписан с комиссией судей. И передаем эти материалы в комиссию для того, чтобы она и Совет международных экспертов могли проверить кандидата в том числе на его добропорядочность,
      – подчеркнул председатель НАБУ.

      Также он подтвердил, что на прошлой неделе (с середины декабря 2018 года) НАБУ начало передавать материалы по тем кандидатам, которые прошли первые этапы конкурса. По его словам, возможно, уже в конце декабря будут начинаться собеседования с этими кандидатами.

      Поэтому сформировать количество кандидатов в этот суд до конца февраля – начала марта 2019 года нельзя. В дальнейшем включается Высший совет правосудия,
      – отметил Артем Сытник.

      На просьбу дать общую оценку кандидатам директор НАБУ не согласился. "Я не буду давать оценку кандидатам в Антикоррупционный суд. Потому что оценка кандидатов – это компетенция других органов, а не Антикоррупционного бюро, тем более – его директора", – отметил он. Однако также добавил: шансы на то, что выберут достойных, есть.

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      "Оценка кандидата происходит с двух точек зрения: с точки зрения профессионализма и с точки зрения добропорядочности. С точки зрения профессионализма – большая ответственность на комиссии судей. С точки зрения добропорядочности, если говорим о Верховном суде, то общество возлагает надежды на Совет добропорядочности, если мы говорим об Антикоррупционном суде – то на Совет международных экспертов", – сказал Артем Сытник.

      Также он добавил, что НАБУ тоже работает с Советом международных экспертов, благодаря чему подписаны соответствующие меморандумы об обмене информацией.

      Поэтому есть все шансы учесть информацию, которая свидетельствовала бы о возможной недоброчестности отдельных кандидатов,
      – заверил директор НАБУ Артем Сытник.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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