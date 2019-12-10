Когда зарплаты в Украине смогут догнать польские
Украинские зарплаты могут догнать польские через 7-10 лет. При этом динамика реальной средней зарплаты по всем отраслям в Украине в несколько раз опережает динамику роста такой же зарплаты в Польше.
Догонять польские зарплаты еще долго, но сделать это возможно, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей,
– подсчитал Милованов.
Вот простой расчет: сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше, чем в Украине. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то через 7 лет увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть сравним зарплаты.
Средняя зарплата в долларах в 2014-2018 годах в Украине и Польше
Профессиональная, научная и техническая деятельность
- Украина – 377,5 доллара (2017 год), 446,5 доллара (2018 год);
- Польша – 1426,2 доллара (2017 год), 1592,7 доллара (2018 год).
Информация и телекоммуникации
- Украина – 451,9 доллара и 527,8 доллара;
- Польша – 1977,1 доллара и 2208,7 доллара.
Финансы и страховая деятельность
- Украина – 483,7 доллара и 594,1 доллара;
- Польша – 1871,2 доллара и 2078,3 доллара.
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Темп роста средней реальной зарплаты в 2018 году
- В Украине – 29,2%;
- в Польше – 8,1%.
По сравнению с 2017 годом
- В Украине – 35,5%;
- в Польше – 4,5%.
Статистика роста зарплат в Украине с 2013 по 2019 год / Инфографика 24 канала