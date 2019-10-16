Когда ждать доллар по 30: прогноз МВФ относительно курса валют в Украине на 5 лет

Международный валютный фонд обновил прогноз относительно курса гривны к доллару на пятилетний период - до 2024 года. Так, уже в 2023 году американская валюта может стоить больше 30 гривен за единицу.

В целом МВФ улучшил свой прогноз по курсу гривны относительно доллара. Об этом свидетельствует октябрьский обзор Фонда "Перспективы развития мировой экономики".

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Так, МВФ ожидает, что по итогам 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 гривни. К слову, в предыдущем прогнозе речь шла о 28,68 гривны за доллар.

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы?

2020 год – 27,72 гривны за доллар;

– 27,72 гривны за доллар; 2021 год – 28,70 гривны за доллар;

– 28,70 гривны за доллар; 2022 год – 29,67 гривны за доллар;

– 29,67 гривны за доллар; 2023 год – 30,64 гривны за доллар;

– 30,64 гривны за доллар; 2024 год – 31,61 гривны за доллар.

Как видно из прогноза МВФ, стоимость американской валюты в течение пяти лет вырастет на 3 гривны 89 копеек.



Каким был курс доллара в предыдущие годы / инфографика 24 канала

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Не полагаться чрезмерно на аналитику;

Не бегите сразу скупать или продавать доллары;

Откладывайте преимущественно в той валюте, в которой зарабатываете.

Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.



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