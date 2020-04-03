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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Когда ожидать пик эпидемии COVID-19 в Киеве: предположение главы ОГА

      - Читати новину українською
      Коронавирус в Украине / Getty Images

      По состоянию на 3 апреля коронавирусом заболели 942 человека, однако эпидемия не идет на спад. Киевская область ожидает пик эпидемии COVID-19 в 20-х числах апреля.

      На Киевщине продолжают готовиться к всплеску эпидемии, заявил глава Киевской ОГА Василий Володин во время брифинга.

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      Он добавил, что до конца апреля в медицинские учреждения Киевской области поступит дополнительно еще 46 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в медучреждениях на Киевщине есть 204 аппарата ИВЛ.

      По предварительным оценкам медиков можно допустить, что пик заболевания коронавирусом у нас может наступить ориентировочно до 20-х чисел апреля,
      – сказал Володин.

      Глава Киевской ОГА рассказал, что для обсервации украинцев, вернувшихся из-за границы, предусмотрели 6 объектов на 860 мест, в них создаются необходимые условия проживания.

      Володин подчеркнул, что запрет на работу рынков будет действовать до улучшения эпидситуации, пока же могут работать только оптовые рынки.

      Коронавирус в Киеве: главное

      • По состоянию на 3 апреля в столице Украины коронавирусом заболели 160 человек, еще 70 инфицированных – в области. В Киеве, как и в других областях страны, действует карантин. Его ввело правительство 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.
      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавируса и распространения болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.
      • В Киеве начали тестировать на наличие коронавируса всех пациентов с воспалением легких. Всего в столице экспресс-тесты на COVID-19 прошли 1900 человек.

      Які обмеження діють в Україні в умовах карантину
      Какие ограничения действуют в Украине в условиях карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Верховная Рада Новости Киева Тесты Новости Здоровье
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