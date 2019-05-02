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      Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже чем в Германии

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      Овощная дороговизна
      Овощная дороговизна / 24 канал

      Лук – 38, капуста "старая" – 30, картофель – 20 гривен. Цены на отечественные овощи неприятно поражают. Трудно вспомнить, когда бы лук стоил как килограмм экзотических бананов. А еще осенью на ценниках были совсем другие цифры, и, казалось, ничто не предвещало аж такого подорожания. Что повлекло резкий скачок цен на отечественные овощи и когда они могут подешеветь – в материале 24 канала.

      Куда направляются цены на овощи

      Еще осенью овощи, на радость малоимущим пенсионерам, стоили не дорого. Лук можно было купить за 6 гривен, капусту примерно 10 гривен.

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      Однако после новогодних праздников цены на овощи начали расти словно грибы после дождя. Как следствие, теперь они стоят даже дороже чем в Европе.

      После нового года выяснилось, что отечественного лука и капусты в хранилищах фактически осталось. Цены на них начали расти и значительно превысили показатели стран Восточной Европы. Быстро перекрыть недостаток импортом – невозможно. Уже с января Украина начала закупать овощи в тех странах мира, где только могла, и цена на тот же лук постепенно стабилизировалась. Было завезено даже больше, чем сейчас нужно. С капустой аналогичная ситуация,
      – отмечает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

      ціни на продукти, вартість овочівСтоимость отечественных овощей бьет рекорды

      По мнению эксперта, основная причина подорожания отечественной овощей заключается в том, что государство потеряло функцию прогнозирования, планирования и подведения баланса. Это основополагающая задача любого государства, которое заботится о своих производителях и представителях бизнеса. В развитых странах мира все знают – сколько и что именно выращивать, какая ожидается стоимость продукции на мировом и внутреннем рынках и по какой цене можно будет продать продукцию. К сожалению, украинские чиновники не имеют ответов ни на один из этих вопросов, а ценовое регулирование является общегосударственной проблемой.

      Сейчас вообще нет государственного органа, который отвечает за сбор данных по урожаю: никто не знает, сколько и что мы производим. Последние годы эти проблемы только обостряются. Фактически мы пришли к тому, что цена большинства овощей примерно на 15-20% выше, чем в Польше,
      – рассказывает Алексей Дорошенко.

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      По данным Всеукраинской ассоциации импортеров овощей и фруктов только в течение февраля и марта из-за границы в Украину завезли 35 тысяч тонн лука. Подавляющее большинство было импортировано из Казахстана и Узбекистана. В общем, с июля 2018 года по февраль 2019 года  Украина завезла почти 50 тысяч тонн лука. В марте наша страна продолжает импортировать лук. Стоит сказать – раньше рекордным в плане импорта этого овоща считался сезон 2010/2011 годов, когда было завезено 42 тысячи тонн. Как видим, еще до завершения нынешнего сезона предыдущий рекорд уже побит.

      В ожидании ценопада

      Сейчас дорого стоит даже семена того же лука. Речь идет о так называемом луке- "севке", за килограмм которого просят около 200 гривен. Ярые огородники утверждают – несмотря ни на что, нужно его покупать и сажать: если высокая стоимость посадочного материала, то и урожай не будет стоить дешево. Однако эксперты не согласны с этим утверждением.

      цибуля, подорожчання овочівУкраинцы даже не заметили как стали употреблять импортные овощи

      "Если лук в любой стране мира в радиусе тысячи километров стоит дешевле, чем у нас – это значит, что мы не будем есть отечественный, а импортировать его. Сейчас 90% лука, который продается в Украине, – импорт. На вкусовых качествах борща это никоим образом не отразилось", – говорит Алексей Дорошенко.

      Если производители считают, что при низкой заработной плате работников, наша лук должен стоить дороже немецкого – будем есть импортный. Вопрос в том, что в 2016-17 годах лук стоил дешево, поэтому в 2018 году аграрии мало его посадили. Конечно, и урожая собрали меньше. Также выяснилось, что в Европе существует повышенный спрос из-за неурожая. Тогда наши предприниматели быстро сориентировались и начали экспортировать лук. Как следствие, с украинского рынка он исчезла и мы вынуждены были его импортировать. Аналогичная ситуация со многими овощами.

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      Что касается капусты – ее выращивали преимущественно фермеры и маленькие хозяйства. Если раньше спрос выравнивался за счет того, что люди самостоятельно выращивали, сейчас согласно статистическим данным за 2018 год доход от собственных домохозяйств снизился на 20%. В частности, овощей посеяли и собрали на 20% меньше. А это свидетельствует – мы все больше зависим от производителя, который делает так, как ему выгодно,
      – добавляет Алексей Дорошенко.

      здорожчання овочів, висока вартість овочів, капуста, цибуля
      Из года в год количество хозяйств, которые выращивают овощи для продажи только уменьшается

      Стабильное ценообразование у нас лишь тогда, когда в продаже появятся отечественные овощи, выращенные в открытом грунте. Это будет примерно в середине июня. Ранее ценовой стабилизации не следует ожидать.

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      По мнению Алексея Дорошенко, если мы пересмотрим колебания стоимости овощей борщевого набора, то поймем – к конецу года цены снизятся. Однако в течение года придется покупать дорогие овощи.

      Каждый раз причина резкого скачка цен – разная. В этом случае речь идет об отсутствии государственной политики в сфере прогнозирования и даже обычной статистики. Сейчас это главная проблема тех цен, которые мы видим.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Бизнес Публикации Цены Статьи Сельское хозяйство
      Источник: 24 канал
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