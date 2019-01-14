Когда женщине срочно нужно на прием к гинекологу: объяснение врача

Вы принадлежите к тем женщинам, которые откладывают визит к гинекологу, ожидая, что само пройдет? Или разделяете мнение "меньше знаешь – лучше спишь"? Вам стоит с большей внимательностью относиться к своему здоровью. Ведь само точно не пройдет. Лишь пойдет в хронический процесс. И лечить это будет значительно труднее

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Акушер-гинеколог Ульяна Кравец “И лучше знать о своем недуге точно, чтобы умело бороться и победить. Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов на выздоровление быстрее и без последствий”.

Итак, когда уж точно следует идти к ️ гинекологу:

беспокоят выделения, зуд; наблюдаются нарушения менструального цикла (нерегулярные менструации, или же очень мизерные и т. п); боли внизу живота; кровянистые выделения не во время менструации; не можете забеременеть в течение года открытой и регулярной половой жизни; беспокоит дискомфорт внизу живота.



Врач отметила, даже если у Вас нет жалоб, то это не причина избегать осмотра у гинеколога. Ведь многие заболевания протекают бессимптомно.

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