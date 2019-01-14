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      Когда женщине срочно нужно на прием к гинекологу: объяснение врача

      51 Читати новину українською
      Когда стоит обратиться к гинекологу
      Когда стоит обратиться к гинекологу / drsherry.com

      Вы принадлежите к тем женщинам, которые откладывают визит к гинекологу, ожидая, что само пройдет? Или разделяете мнение "меньше знаешь – лучше спишь"? Вам стоит с большей внимательностью относиться к своему здоровью. Ведь само точно не пройдет. Лишь пойдет в хронический процесс. И лечить это будет значительно труднее

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “И лучше знать о своем недуге точно, чтобы умело бороться и победить. Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов на выздоровление быстрее и без последствий”.

      Итак, когда уж точно следует идти к ️ гинекологу:

      1. беспокоят выделения, зуд;
      2. наблюдаются нарушения менструального цикла (нерегулярные менструации, или же очень мизерные и т. п);
      3. боли внизу живота; кровянистые выделения не во время менструации;
      4. не можете забеременеть в течение года открытой и регулярной половой жизни;
      5. беспокоит дискомфорт внизу живота.


      Врач отметила, даже если у Вас нет жалоб, то это не причина избегать осмотра у гинеколога. Ведь многие заболевания протекают бессимптомно.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Лечение Женское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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