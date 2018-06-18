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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Когда женщины чаще всего рожают: интересная статистика

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Когда женщины чаще всего рожают
Когда женщины чаще всего рожают / unsplash.com

Ученые провели анализ более пяти миллионов случаев рождения ребенка. Выяснилось, что большинство малышей появляются на свет в темное время суток.

Об этом заявили британские ученые, передает Nashamama.

По данным анализа, 71% из 5 млн случаев приходится на время после 21:00 и до 4:59 утра в будние дни – то есть семь из десяти младенцев рождается в это время.

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Только 28,5% родов заканчиваются в промежутке с 05:00 до 21:00. Большинстве случаев роды происходят в промежутке с 01:00 ночи до 6:30 утра, а пик рождений происходит в 04:00 утра.

Запланированные роды составляют десятую часть от общего объема родов и проходят обычно с 09:00 до 11:59 утра. А вызваны искусственно роды составляют пятую часть рождений младенцев на свет. Кроме того, малыши появляются чаще всего в полночь во вторник и субботу и в дни перед праздниками.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети статистика Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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