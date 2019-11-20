Кого еще хотели исключить из партии, но не хватило голосов: подробности от "слуги народа"

Недавно Анну Скороход и Антона Полякова исключили из партии "Слуги народа". Народные депутаты не согласны и считают такое решение незаконным.

Свое мнение об их исключении выразила народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа в прямом эфире 24 канала.

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За одно голосование точно не могут исключить, даже если это критическое голосование и очень важное,

– отметила нардепка.

По словам Роксоланы Пидласой есть две причины, почему Скороход и Полякова исключили из партии:

► Первая: они систематически не поддерживали инициативы фракции. Несмотря на то, какие именно законопроекты выносились на голосование, Скороход и Полякова всегда принципиально голосовали "против";

Согласно статистике, по критическим голосованиям у Полякова 7% совпадения с решениями фракции,

– пояснила депутат.

► Вторая: Они систематически "поливают" грязью руководство фракции, обвиняют их в тяжких преступлениях.



Анна Скороход и Антон Поляков

Новые кандидаты на исключение

Известно, что во время заседания, на котором исключали из фракции Скороход и Полякова, на рассмотрение было выдвинуто еще 2 кандидата. По словам Роксоланы Пидласой, речь шла об Александре Ковалеве, которого поймали на кнопкодавстве. По второму нардепу, она отметила, что не помнит фамилию, поскольку "еще не выучила всех 252 депутатов".



Александр Ковалев

Нардеп пояснила, что этим кандидатам не хватило голосов, поскольку многие считают, что они уже понесли свое наказание.

Даже в Конституции есть норма, которая говорит, что человек не может дважды нести наказание за один и тот же проступок,

– отметила Роксолана Пидласа.

К слову, 29 октября Рада приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность и наказание в виде штрафа за кнопкодавство. Если суд вынесет приговор нардепу, то это будет основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

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Смотрите полное интервью с Роксоланой Пидласой:

Что известно о причинах исключения Скороход и Полякова?

Анна Скороход попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования по законопроекту №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентерка вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".



Зато Антон Поляков подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. 15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки.



А на "тайном" заседании пропрезидентской фракции с участием Зеленского Антон Поляков заявил, что один из депутатов, который проходит по делу Приходько, заказал его (Полякова) убийство криминальному авторитету. Поляков ранее рассказывал, что его лично вызвал к себе в кабинет председатель Офиса Президента Андрей Богдан, потому что нардеп не поддерживал некоторые законопроекты.