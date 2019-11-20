01:48
20 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC
      Вєсті Кремля
      21:41, 19 ноября
      Вести.UA: Заразный Кива-Джокер. Как коровы будут защищать Ляшко
      Вєсті.UA
      19:49, 19 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Кого еще хотели исключить из партии, но не хватило голосов: подробности от "слуги народа"

      13 Читати новину українською
      Слуга народа / Фото из соцсетей

      Недавно Анну Скороход и Антона Полякова исключили из партии "Слуги народа". Народные депутаты не согласны и считают такое решение незаконным.

      Свое мнение об их исключении выразила народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Из фракции "Слуга народа" исключили Скороход и Полякова

      За одно голосование точно не могут исключить, даже если это критическое голосование и очень важное,
      – отметила нардепка.

      По словам Роксоланы Пидласой есть две причины, почему Скороход и Полякова исключили из партии:

      Первая: они систематически не поддерживали инициативы фракции. Несмотря на то, какие именно законопроекты выносились на голосование, Скороход и Полякова всегда принципиально голосовали "против";

      Согласно статистике, по критическим голосованиям у Полякова 7% совпадения с решениями фракции,
      – пояснила депутат.

      Вторая: Они систематически "поливают" грязью руководство фракции, обвиняют их в тяжких преступлениях. 

      Скороход Полякова
      Анна Скороход и Антон Поляков

      Новые кандидаты на исключение

      Известно, что во время заседания, на котором исключали из фракции Скороход и Полякова, на рассмотрение было выдвинуто еще 2 кандидата. По словам Роксоланы Пидласой, речь шла об Александре Ковалеве, которого поймали на кнопкодавстве. По второму нардепу, она отметила, что не помнит фамилию, поскольку "еще не выучила всех 252 депутатов".

      Олександр Ковальов
      Александр Ковалев

      Нардеп пояснила, что этим кандидатам не хватило голосов, поскольку многие считают, что они уже понесли свое наказание.

      Даже в Конституции есть норма, которая говорит, что человек не может дважды нести наказание за один и тот же проступок,
      – отметила Роксолана Пидласа.

      К слову, 29 октября Рада приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность и наказание в виде штрафа за кнопкодавство. Если суд вынесет приговор нардепу, то это будет основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

      Читайте также: Рада приняла закон о кнопкодавстве: что грозит нардепам-нарушителям

      Смотрите полное интервью с Роксоланой Пидласой:

      Что известно о причинах исключения Скороход и Полякова?
      Анна Скороход попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования по законопроекту №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентерка вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".

      Зато Антон Поляков подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. 15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки.

      А на "тайном" заседании пропрезидентской фракции с участием Зеленского Антон Поляков заявил, что один из депутатов, который проходит по делу Приходько, заказал его (Полякова) убийство криминальному авторитету. Поляков ранее рассказывал, что его лично вызвал к себе в кабинет председатель Офиса Президента Андрей Богдан, потому что нардеп не поддерживал некоторые законопроекты.

       

      Как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях: 7 действенных способов
      19 ноября
      108675
      Автор: Марина Васильева
      Теги: Штрафы Законодательство Верховная Рада Новости Украины Кнопкодавство Слуга народа Антон Поляков Анна Скороход Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
      19 ноября , 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
      Ігор Саджениця 43
      Где вы, чистоплюи? Что осталось за кадром переписки Зеленского и Тимошенко, – Леонид Швец
      19 ноября , 23:27 Где вы, чистоплюи? Что осталось за кадром переписки Зеленского и Тимошенко, – Леонид Швец
      Леонід Швець 1343
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      19 ноября , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      209
      Главные новости 19 ноября: батл Зеленского и Тимошенко, Ляшко избрали меру пресечения
      19 ноября , 23:13 Главные новости 19 ноября: батл Зеленского и Тимошенко, Ляшко избрали меру пресечения
      Емал Набі 401
      Украина готова к остановке транзита газа из России, – эксклюзивное интервью с министром Оржелем
      19 ноября , 22:00 Украина готова к остановке транзита газа из России, – эксклюзивное интервью с министром Оржелем
      Альона Чернецька 262
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук