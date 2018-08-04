Кого из известных украинских футболистов заметили в самом дорогом отеле Крыма
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало осуждать тех, кто поехал этим летом отдыхать в оккупированный Крым. Однако украинцев на пляже полуострова было достаточно, среди них даже заметили известного бывшего футболиста "Шахтера".
Также в выпуске:
2018 год может стать последним туристическим сезоном в Коктебеле.
Кто из феодосиевских предпринимателей продолжает успешно работать.
Гольф-клуб Дмитрия Киселева в Тихой Бухте.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии