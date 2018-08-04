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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Кого из известных украинских футболистов заметили в самом дорогом отеле Крыма

Крым.Реалии 38 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало осуждать тех, кто поехал этим летом отдыхать в оккупированный Крым. Однако украинцев на пляже полуострова было достаточно, среди них даже заметили известного бывшего футболиста "Шахтера".

Также в выпуске:

2018 год может стать последним туристическим сезоном в Коктебеле.

Кто из феодосиевских предпринимателей продолжает успешно работать.

Гольф-клуб Дмитрия Киселева в Тихой Бухте.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Ялта Феодосия Крым.Реалии
Источник: 24 канал
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