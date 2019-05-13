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      Юрий Бутусов

      Вся президентская рать! Кого и как может назначать президент

      176
      Петр Порошенко в Авдеевке
      Петр Порошенко в Авдеевке / Громадське телебачення

      Что контролирует лично президент в силовом блоке, и сколько силовиков должен назначить президент?

      Президент должен самостоятельно назначить:

      1. Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ (по представлению министра обороны).
      2. Начальник Управления государственной охраны.
      3. Глава Службы внешней разведки.

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      4. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны и три заместителя секретаря.
      5. Заместитель главы Администрации Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов.
      6. Уполномоченный президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.
      7. Начальник Главного управления разведки Минобороны (по представлению министра обороны).

      По согласованию с правительством, министрами, парламентом президент должен назначить:

      8. Глава СБУ (по согласованию с ВР).
      9. Шесть заместителей главы Службы безопасности Украины (по представлению главы СБУ).
      10. 13 начальников подразделений центрального аппарата СБУ и 24 начальника областных управлений СБУ (представление главы СБУ).
      11. Министр обороны (ВР)
      12. Командующий Национальной гвардией (согласование с министром МВД)
      13. Глава Государственной пограничной службы (МВД)
      14. Генеральный прокурор (ВР)
      15. Государственный концерн "Укроборонпром" (по представлению Кабмина).

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Президент Украины Новости политики Публикации
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