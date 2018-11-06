Кого поддержат на выборах в Конгресс США и как это повлияет на Украину: результаты опроса

Американцы выбирают Конгресс. 6 ноября граждане голосуют за новых членов Палаты представителей и 35 членов Сената. Кроме того, граждане должны избрать 36 губернаторов.

К промежуточным выборам в США приковано внимание всего мира. Ведь на кону много важных вопросов и не только внутренней политики, но и внешней.

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Голливудские звезды Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт призывают соотечественников прийти на избирательные участки 6 ноября и выполнить свой гражданский долг.

Эти выборы могут стать наиболее важными в нашей жизни... Очень много на кону: законы безопасности оружия, иммиграционная политика, чистая вода и воздух,

– заявил актер Леонардо Ди Каприо.

Нынешние промежуточные выборы в США – это серьезный вызов не только американскому обществу, но и всему миру.



Леонардо Ди Каприо

Во вторник американцы выбирают всех членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов. От того, кто будет контролировать американский Конгресс – демократы или республиканцы – будет зависеть и внутренняя, и внешняя политика Вашингтона.

Это очень важные выборы. Я не скажу, что они так же важны, как и президентские выборы 2016 года, они – почти такие. Ощущение накануне – невероятные. Чувствуется, что воздух наэлектризован. Такого не было с выборов 2016 года, когда мы все получили большую победу,

– отметил Президент США Дональд Трамп.

А вот сможет ли президент-республиканец рассчитывать на победу однопартийцев и на этот раз сказать сложно. Соцопросы демонстрируют: больше поддержки у демократов. За них готовы отдать свои голоса – 43% избирателей, а за республиканцев – 40%. Как и на президентских выборах все будут решать округа, жители которых не определились. А таких в США почти 70.

Я чувствую, что мы очень разделены. Страна разделена. Я не чувствую, что мы уважаем друг друга. Мы должны вернуться к нашим основам,

– отметила избиратель Кейти Портон.

Расколу американского общества способствовали российские тролли из Агентства интернет-исследований олигарха Евгения Пригожина, приближенного к Путину. Это установили американские следователи, расследующие вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

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Популярные соцсети Фейсбук, Твиттер, ресурс Ютюб вынуждены были удалить тысячи фейковых аккаунтов, по которым россияне распространяли дезинформацию, а также сообщения противоречивого характера, чтобы посеять раздор в американском обществе. В Москве отрицают эти обвинения.

Я думаю, мы примем любые результаты промежуточных выборов. Мы никогда не вмешивались и не планируем вмешиваться в выборы в США,

– сказал член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Российское вмешательство в выборы – это не единственная проблема, которая беспокоит американцев. Победа демократов может позволить им инициировать новые расследования против Трампа на уровне Конгресса. А это уже путь к импичменту. Американские украинцы традиционно поддерживают Республиканскую партию. Именно республиканец Джон Маккейн активно лоббировал предоставление Украине летального оружия. А Дональд Трамп, несмотря на открытую симпатию Путину, предоставил украинским солдатам Джавелин и ввел новые санкции против окружения российского президента.

Украинская община в целом следит за тем, кто поддерживает украинские дела и за него голосуют или за нее,

– рассказала активистка украинской общины США Кристина Прокопович.

И среди демократов, и среди республиканцев – достаточно политиков, которые поддерживают Украину – говорят отечественные эксперты. Главное – начать сразу работать с новыми членами Палаты представителей и Сената, в частности, председателями профильных комитетов, чтобы своевременно и полно доносить позицию Киева.

Для Украины угроз нет никаких. Двухпартийный консенсус по Украине все-таки существует. И его придерживаются и демократы, и республиканцы,

– подчеркнул заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

6 ноября американцы также выбирают 36 губернаторов. Один из кандидатов имеет украинское происхождение.



Джаред Полис

Семья Джареда Полиса в начале 20 века эмигрировала в США. В возрасте 25 лет он уже имел три собственные компании. В 33 Джареда выбрали в Конгресс. В 42 он решил побороться за пост губернатора Колорадо. Первые результаты промежуточных выборов можно будет узнать уже 7 ноября утром.