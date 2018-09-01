Кого подозревают боевики в убийстве Захарченко: опубликовано фото

В убийстве главы оккупационной власти в Донецкой области Александра Захарченко подозревают человека, близкого к боевику, или такого, который входил в его окружение. В частности, вероятным киллером может быть охранник лидера боевиков – Александр Костенко.

По информации СМИ, Костенко был также, как и Захарченко, владельцем кафе "Сепар", в котором собственно и раздался смертельный для главаря "ДНР" взрыв.

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Кафе "Сепар" располагается на улице Пушкина, в самом центре Донецка, и размещается в нескольких сотнях метров от резиденции убитого. В нем нередко обедали и собирались члены правительства "ДНР", а само кафе якобы принадлежало начальнику охраны Захарченко. Хотя сам лидер "ДНР" появлялся в нем редко. Все это наводит на мысль, что информацию об убитом банально "слили". По данным источника, в убийстве подозревают одного из охранников Захарченко, который скрылся с места взрыва,

– пишет один из российских ресурсов в своем материале.

В Telegram-канале Mash, в свою очередь, опубликовали фото, на котором Костенко стоит спиной к Захарченко по левую от него сторону.



Главным подозреваемым в убийстве Захарченко считается его охранник Костенко (крайний справа)

"Если Захарченко собирал своих друзей, то в "Сепар", приглашал гостей туда же. Часто он просто заезжал туда пообедать – на час. Внутри кафе было украшено оружием – пулемет "Максим", ружья. Часть стволов Александр отдал из своей личной коллекции", – говорится в посте.

По информации ресурса, основная версия – убийцы Захарченко смогли попасть в его ближайшее окружение.

"Все просто, "Сепар", как это называется, был местом силы, свое место. Пронести туда что-то не то, установить взрывчатку или просто запарковать заминированную машину вблизи мог только человек "с допуском", – подчеркивает Mash.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб так называемый "министр финансов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". В связи с инцидентом боевики объявили чрезвычайное положение.