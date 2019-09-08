Кого смогут прослушивать ГБР и НАБУ и зачем отменять "правки Лозового": объяснение нардепа

Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности на днях порекомендовал парламенту принять проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты. Речь идет о так называемых "правках Лозового", которые касались сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы. Кроме того, дополнительные полномочия предоставят НАБУ и ГБР.

Фактически, детективы этих органов смогут использовать "прослушку" без предварительного судебного разрешения. Председатель этого комитета Рады, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский в комментарии 24 каналу подробно пояснил об изменениях, которые парламентарии хотят внести в закон.

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Кроме отмены "правок Лозового" в законопроекте есть предоставление права на "прослушку" НАБУ и ГБР. Этот вопрос поднимался с 2015 года в парламенте, однако все разы его блокировали. По разным причинам, в частности, – политическим,

– подчеркнул он.

По его словам, поскольку ГБР является органом, расследующим дела в отношении правоохранителей, топ-чиновников, депутатов, поэтому комитет считает необходимым предоставить им право на "прослушку". Да, это будет касаться в том числе и депутатов после отмены депутатской неприкосновенности.

Что же до изменений сроков досудебного расследования, Монастырский подчеркнул: это очень дискуссионный вопрос.

У нас было очень мало времени, поэтому сейчас мы просто откатываем "правки Лозового" до того момента, как они были приняты, и создаем рабочую группу. Думаю, нам понадобится несколько месяцев, чтобы разработать качественный проект закона для Уголовно-процессуального кодекса,

– сказал он.

Что известно о "правках Лозового" и почему их хотят отменить?В 2017 году в Уголовно-процессуальный кодекс Украины были внесены изменения, которые получили название "правки Лозового". Они касались сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и тому подобное.



Президент Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона, согласно которому хочет их отменить. По его мнению, следствием принятия "поправок Лозового" стало введение искусственных процессуальных препятствий для расследования преступлений. Это негативно повлияло на состояние правопорядка в стране, а также на загруженность судей.

Какие изменения предусматривает внесенный Зеленским законопроект?