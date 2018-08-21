Кого тренер "Динамо" взял на матч против "Аякса" в Амстердам

Во вторник, 21 августа, делегация киевского "Динамо" отправилась в Амстердам, где на следующий день проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с местным "Аяксом".

На поединок в столицу Нидерландов тренерский штаб "бело-синих" во главе с Александром Хацкевичем взял 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч.

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Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.

Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че

Нападающие: Беседин, Русин.

Отметим, что в Киеве остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок бразилец Витор Буэно.

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После перелета, который займет примерно 3 часа, футболисты будут жить в гостиницу "Intercontinental Amstel Amsterdam", где отдохнут и отправятся на стадион "Йоханн Кройфф Арена". В 18:30 по местному времени (19:30 по Киеву) главный тренер "бело-синих" вместе с игроком пообщаются с представителями СМИ в рамках предматчевой пресс-конференции, а через полчаса начнется тренировка, 15 минут из которой будут открыты для всех присутствующих .

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