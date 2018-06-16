Кого украинцы назвали самым активным борцом с коррупцией: детали в цифрах

Власть не очень спешит с формированием Антикоррупционного суда–последнего звена, которое позволило бысажать за решетку им же подобных. И в качестве аргумента приводят доказательство того, что иностранные эксперты не могут формировать такой орган, потому как они отбирают право украинцев управлять страной. Но, если бы те же чиновники хотя бы краем уха прислушивались к голосу народа

38% – больше трети украинцев готовы поручить формирование антикоррупционного суда иностранным экспертам. Читайте также: Чем занимается трудоспособное население в Украине: детали в цифрах Формировать суд должны общественные организации – так считают чуть ли не 50% украинцев. Лишь 9% украинцев готовы поручить формирование антикоррупционного суда судьям от органов местного самоуправления. 83% респондентов считают борьбу с коррупцией в Украине неуспешной. Полностью провальной – считают 50% украинцев. 50% украинцев считают борьбу с коррупцией полностью провальной Самыми активными борцами с коррупцией украинцы назвали Средства массовой информации – 26%. Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.