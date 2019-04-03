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      Кого во втором туре поддержит электорат Тимошенко и Бойко: ответ политолога

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      Кого во втором туре поддержит электорат Тимошенко и Бойко?
      Кого во втором туре поддержит электорат Тимошенко и Бойко? / informator.news

      Для Петра Порошенко более удобным противником была бы Юлия Тимошенко. Ведь она политик старой формации. Однако появился "джокер" – Владимир Зеленский. Отрыв у первого тура очень большой – примерно 13%, то есть это почти 2,5 миллиона голосов.

      Политолог Алексей Минаков в эфире 24 канала рассказал, что во втором туре огромное значение имеет антирейтинг, то есть за кого ни в коем случае не проголосуют украинцы. У Порошенко этот показатель в пять раз выше, чем у Зеленского.

      Читайте также: Кто кого поддержит во втором туре выборов: мнение политолога

      Относительно перетекания электората от других кандидатов, согласно социологии, Зеленский получит половину электората Юлии Тимошенко, Игоря Смешко, Юрия Бойко, Александра Вилкула. У Зеленского есть значительный электоральный потенциал для роста его рейтинга,
      – пояснил политолог.

      "Однако есть одна особенность поведения у избирателей Зеленского – те, кто проголосовал за него в первом туре, то из них во втором туре остается лишь 40%. То есть 60% теряются, потому что, как показывает социология, им трудно объяснить или они не придут на выборы, или они вообще проголосуют за Порошенко", – сказал Минаков.

      По его словам, электорат Порошенко очень специализированный. 98% избирателей, проголосовавших за него в первом туре – проголосуют за него и во втором. В этом вопросе у него есть определенный позитив.

      "Однако спасти ситуацию Порошенко может чудо или политтехнологический нестандартный трюк", – добавил эксперт.

       
       

       

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      Сколько Юрий Тимошенко мог забрать голосов у Юлии Тимошенко
      сегодня
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      Теги: Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
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