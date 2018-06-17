Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Витратити два роки на створення Антикорупційного суду тільки для того, щоб вийти на стартову точку. Дати задню на радість всім, прийняти закон, але внести в нього по-тихому правку, яка врятує від Антикорупційного суду фігурантів нинішніх справ Національного антикорупційного бюро. Правку від якої зараз тихо офігівають "шановні західні партнери", а я просто волаю від нерозуміння.
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Щоб нарешті витративши на оце борсання два роки, по-перше, вхезатись від прямої загрози не отримати гроші. Дати задню на радість всім, прийняти закон, але внести в нього по-тихому правку, яка врятує від Антикорупційного суду фігурантів нинішніх справ Національного антикорупційного бюро. Правку від якої зараз тихо офігівають "шановні західні партнери", а я просто волаю від нерозуміння.
Навіщо? Як можна було догріти ситуацію до прямої заяви "фіг вам, а не транш МВФ, якщо не буде суду", зробити суд вже не продуктом партнерства і здорового глузду заради розвитку, як це було б два роки тому, а "поступкою", щоб не сердити умовний МВФ, і все одно всіх вибісити? В чому логіка? Щоб що? Щоб справа Насірова або Мартиненка, Розенблата або Труханова, або ще трьох десятків високих фігурантів не потрапила до Антикорсуду? Це вартує публічного приниження?
Або, можливо, це була принципова позиція? Ну, щоб запхати туди бодай щось, але показати цим західним бюрократам, що українська корупція так просто не здається. І наостанок тицьне їм маленького, але гордого. Я не знаю як це назвати в телеверсії. Ну, ви зрозуміли.
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Гройсман, який обіцяв звільнитись, якщо не буде закону про Антикорупційний суд. Круто. Тепер в нас є закон, який трохи нас намахує. І залишається Гройсман, який намахує нас в значно більших масштабах. Чи з таким законом Володимир Борисович залишиться на посаді, але буде інколи прогулювати?
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