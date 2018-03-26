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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Альфред Кох

Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо

1788
Трагедия в Кемерово
Трагедия в Кемерово / Комсомольская правда

Сейчас, когда детские души взлетают из Кемерова на небо, никто из оставшихся на земле не сомневается, что настоящие виновники трагедии ответят за это убийство только уже на Божьем суде.

Путинский суд будет к ним милостив, а ответят бесправные стрелочники. Которые тоже будут уповать на Божий суд и призывать небеса в свидетели...

Так в Древнем Риме и распространилось христианство: как последняя надежда на справедливость и воздаяние.

Распространилось сначала среди рабов. Бесправных и безгласных. Кстати. Между прочим.

А потом завоевало весь мир.

Читайте также: Паника и детские крики: появилось жуткое видео из коридоров горящего ТЦ в Кемерово

Автор: Альфред Кох
Теги: Новости политики Новости России Публикации Пожар в Кемерово Пожар Жертвы Дети
Источник: Альфред Кох
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