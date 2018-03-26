Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо

Сейчас, когда детские души взлетают из Кемерова на небо, никто из оставшихся на земле не сомневается, что настоящие виновники трагедии ответят за это убийство только уже на Божьем суде.

Путинский суд будет к ним милостив, а ответят бесправные стрелочники. Которые тоже будут уповать на Божий суд и призывать небеса в свидетели...

Так в Древнем Риме и распространилось христианство: как последняя надежда на справедливость и воздаяние.

Распространилось сначала среди рабов. Бесправных и безгласных. Кстати. Между прочим.

А потом завоевало весь мир.

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