20:00
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
18°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 6°C
  • четверг
    13°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Блоги Альфред Кох
ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Альфред Кох

А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?

1677
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска / currenttime.tv

Если американский рынок для Русала закрыт, то значит компания потеряла 20% своих объемов сбыта. Минимум. В реальности – больше, поскольку вслед за американцами потянутся и другие страны.

То есть снижение объемов производства по всей производственной цепочке, включая производство электричества – неизбежно. Следовательно, снижение заработных плат и сокращение рабочих мест в Сибири – это горькая реальность ближайших месяцев.

Читайте также: "Хочет получить всю Украину": политолог объяснил главную цель Путина

Прежде всего это ударит по Красноярску и Иркутску. И, разумеется, по бюджетам этих регионов. Детсадам, школам, медицине, культуре, дорогам...

Ниче так? Мда... А теперь давайте вместе посмеемся над незадачливым Дерипаской и еще забористей пошутим насчет Насти Рыбки и чего-нибудь в этом роде...

Вы голосовали за Путина? Вы думали это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется? Ну да, ну да... Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире...

Вот сейчас, кстати, Дерипаску меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит. (Надеюсь, что из всех многочисленных миллиардов у него сотка лимонов в евро или швейцарских франках имеется).

Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: "Можем повторить"? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом...

Ну, давайте! Повторяйте! Как вы там хотели? Всех раком поставить? Ну, же! Вперед!

П.С. А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом! Что притихли? Дошло? Дебилы, бл...

Читайте также: США пытаются побудить Путина к диалогу, – эксперт о новых санкциях

Автор: Альфред Кох
Теги: Новости Украины Новости России Санкции Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики Публикации Украина – Россия
Источник: Альфред Кох
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
сегодня, 19:02 А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
Альфред Кох 1675
Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
сегодня, 18:00 Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
Єгор Соболєв 354
сегодня, 17:00 "Піти" Уляну Супрун: кому дошкуляє не "совковими" реформами очільниця МОЗ
Тетяна Мартинюк 233
Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь
сегодня, 16:00 Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь "куличики"
Семен Кабакаєв 1355
Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка
сегодня, 15:01 Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка
Дмитро Гнап 819
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук