О своем отце Владимире Коханском говорит с особым трепетом и любовью. Она внимательно подбирает слова, пытается совладать с эмоциями и перебирает в мыслях их счастливые дни вместе. Дни, которые уже никогда не повторятся, потому что Владимир Коханский стал одним из первых военных, погибших в полномасштабной войне.

Жизнь отважного пилота, инструктора, любящего мужа и отца оборвалась на рассвете 24 февраля 2022 года. В этот день он в последний раз сел в самолет, чтобы защитить украинское небо – небо, которым жил и о котором мечтал с детства.

Историю его жизни и многолетней службы в рамках проекта "Жизнь после потери" рассказала 24 Каналу дочь Владимира Коханского – Владимира.

Читайте также "Последний раз спросила, люблю ли я ее": разговор с мамой 6-летней Софийки в годовщину гибели

Кадровый военный с творческой душой

О карьере военного Владимир Коханский мечтал еще со школьных лет. В детстве, как и большинство сверстников, увлекался космосом, хотел увидеть другие галактики и неизведанные планеты. Когда встал выбор места обучения, Владимир остановился на Черниговском авиационном училище (сегодня Черниговский лицей с УВФП – 24 Канал). Авиация была ближе всего к его детской мечте, поэтому уже с 8 класса он точно знал, что станет летчиком.

Далее были годы службы в разных уголках тогдашнего СССР. Немало времени Владимир Коханский провел в Казахстане, но после распада Советского Союза вернулся в Украину. Из-за проблем со здоровьем и непростых времен, которые переживала тогда украинская авиация, – уволился со службы.



Владимир Коханский на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Хотя Владимир родом из Донецкой области и провел детство и юность возле города Енакиево, однако судьба подарила ему встречу с женой в Черкасской области. Именно там молодые супруги поселились, у них родилось двое детей.

Мой отец был творческим и талантливым человеком. Играл на гитаре, писал стихи и тексты к песням, пел в хоре. На все праздники у нас дома звучала украинская песня. Имел исключительное чувство юмора, умел всех развеселить, часто шутил, а еще – видел во всем глубокие философские смыслы,

– рассказала Владимира Коханская.

После увольнения со службы Владимир занимался садоводством и хозяйством. Выращивал редкие сорта деревьев, разводил породистых домашних животных. Только один его сад имеет площадь 1 гектар. Но несмотря на это, мужчина никогда не забывал о своей мечте – снова вернуться за штурвал самолета.

"Если не мы, то наши дети": о службе в зоне АТО

Когда Россия напала на Украину в 2014-м, Владимиру Коханскому было более 40 лет, но он твердо решил присоединиться к рядам авиации. Его не остановили ни уговоры семьи, ни состояние здоровья, ни обеспечение армии, которое в то время желало лучшего.

Если не пойдем мы, то пойдут наши дети, – сказал тогда папа. Я навсегда запомнила эти слова,

– вспомнила Владимира.

Ее отец умел хорошо анализировать ситуацию, на все смотрел не с точки зрения эмоций, а рационально. Поэтому еще когда начался Евромайдан, часто говорил, что все это к чему-то приведет. Так же в 2014 году хорошо понимал, что нужно ждать чего-то худшего.

Владимир начал службу в Севастопольской бригаде тактической авиации, которая тогда базировалась в Николаеве. Об этом рассказывал мало. Семья знала, что он летает на боевые задания, часто бывал в опасности, но никаких деталей не расспрашивали.

Единственное, о чем мужчина любил говорить, – это о своих курсантах. Он работал в должности инструктора в Харьковском национальном университете Воздушных сил, учил будущих пилотов, многих из них впоследствии назвали "призраками Киева".



Инструктор во время полетов / Фото предоставлено 24 Каналу

О достижениях своих воспитанников мог рассказывать часами, часто хвалил их, приезжал вместе с ними к себе домой, был для курсантов не только наставником, но и другом, и отцом.

Он их просто обожал. Рассказывал, какой у кого характер, кто в чем талантлив. Папа очень любил молодой коллектив. Даже когда имел возможность перейти на штабную должность, то всегда отказывался. Говорил, что среди молодежи ему интереснее, что он может их научить,

– вспомнила Владимира.

Не раз пилоту приходилось совершать полеты над родной Донецкой областью. Его дочь признается, что отец чувствовал разочарование, когда видел, как все обернулось, когда узнавал, что некоторые из знакомых поддержали страну-агрессора, грустил, что не мог навестить могилы родных.

"Летчики всех защитят": накануне полномасштабной войны

Зимой 2022 года украинцы как могли боролись с тревогой, которая только нарастала. Семья Владимира Коханского не была исключением. Жена волновалась за детей и мужа, просила переезжать в более безопасное место. К тому же их сын был курсантом Харьковского университета Воздушных сил.

На вопрос родных и друзей, когда все закончится, Владимир с улыбкой отвечал: "Мы над этим работаем".

Отец говорил, что авиация всегда прикроет и защитит, поэтому гражданским не стоит бояться, куда-то бежать. Он был уверен, что авиация – это гордость Украины, важнейшая часть нашего войска,

– сказала Владимира.

Она шутит, что за панику в их семье отвечала мама, а папа – за мотивацию и спокойствие. Так было и в феврале 2022 года.

"Авиация была для него гордостью. Папа часто говорил, что такой авиации, как у нас – не было нигде в Союзе. Он очень любил свою профессию, буквально жил ею", – добавила девушка.



Пилот на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

В 2022 году Владимиру Коханскому было уже 55. Тело отказывалось выдерживать такую большую нагрузку. Семья пыталась уговорить его перевестись или уволиться в запас. На это мужчина отвечал, что только доучит еще один выпуск курсантов и уйдет на отдых. Так повторялось из года в год.

Не должен был сидеть в этом самолете: последний вылет Владимира Коханского

Утром 24 февраля Владимира проснулась от телефонного звонка мамы, которая тогда работала в Бучанской администрации. По стечению обстоятельств за несколько дней до 24 февраля она перевелась на другое место работы ближе к Киеву. Это спасло ее от тех зверств, которые совершили россяне в Буче. В это время Владимир также был в командировке на Киевщине, поэтому 23 февраля встретился с женой.

Они вместе ужинали, праздновали мамин перевод, говорили о начале войны. Папа заверил, что все будет хорошо, говорил, что бояться нечего, что российские оккупанты не посмеют напасть,

– вспомнила Владимира.

Владимира вызвали на службу 24 февраля. Он быстро собрался и поехал. Это был последний раз, когда жена видела мужа живым.

"В Василькове папа был в командировке, то есть это даже не его бригада, не его самолет. Но ему отдали приказ лететь, и он сам никогда бы не смог остаться в стороне", – добавила Владимира.

На рассвете 24 февраля состоялся неравный бой, тогда погибло много летчиков, защищая небо над Украиной. К сожалению, в самолет Владимира попала ракета врага, оборвав его жизнь.

В ту ночь вместе с ее отцом погиб его бывший курсант Роман Пасулька. О нем Владимир Коханский всегда очень хорошо отзывался. В Киевской области, где оборвались их жизни, сегодня стоит мемориал. К месту трагедии приезжают со всех концов страны люди, друзья, военные летчики, коллеги, его ученики-курсанты, которые теперь защищают небо Украины. Также проходят патриотические мероприятия с участием школьников, чтобы почтить светлую память о наших Героях.



Владимир Коханский погиб в самолете с Романом Пасулькой / Фото предоставлено 24 Каналу

"Следующие дни проходили в панике и страшной неизвестности. Связи с папой не было, мы писали ему, звонили. Никто не давал нам никакой информации. Брат в то время был в Харькове, вместе с другими курсантами они защищали город", – сказала девушка.

Незадолго до вторжения жене Владимира Коханского снились плохие сны, было ощущение, что приближается беда.



Пилот Владимир Коханский погиб 24 февраля 2022 года / Фото предоставлено 24 Каналу

"40 дней мы верили, что он жив": известие о гибели

В первые дни войны никто не знал, как далеко зайдет российская армия, но очевидным было то, что враг не будет иметь никакого сострадания к семьям военных.

Все это время семя не знала, что с Владимиром, продолжали молиться за его возвращение, ждали любой вести. От кого-то даже услышали, что он жив, поэтому отгоняли все плохие мысли. Сегодня эти 40 дней неизвестности Владимира называет самыми страшными в жизни.

На 40 день войны папа приснился мне и брату. В моем сне он шел в форме по улице нашего села, а я просила его прийти домой. Брату снилось, что он пришел к нему в казарму, похвалил за смелость и пошел дальше. В тот день мы узнали, что папа погиб еще 24 февраля,

– сказала Владимира.

Ее отец был одним из первых, кто вступил в бой с врагом. Он даже без приказа хорошо знал, что должен делать настоящий офицер, поэтому без колебаний совершил свой последний полет.

Когда подтвердили его гибель, мама с дочкой немедленно вернулись в Украину. Но, к сожалению, похоронить родного человека смогли не сразу. Очень много времени заняла ДНК-экспертиза, долго пришлось ждать и возвращения тела.

"Мы похоронили папу только в мае. Даже дата была близка к его дню рождения. Обычно подготовка к похоронам происходит быстро, а у нас она заняла месяц, тело никак не отдавали. Это был очень страшный период, вообще не было понимания, чего ждать дальше", – поделилась дочь военного.

Боль, которая никогда не исчезнет

Самой большой поддержкой для девушки были ее мама и брат. Вместе им удалось пройти через это страшное время. Они пытались заниматься рутинными делами, чтобы хоть как-то отвлечься, но от этого боль не становилась меньше.

Владимира признается, что не знает, как справится отчаяние. Даже спустя 3 года для нее ничего не изменилось. Семья до сих пор чувствует болезненную несправедливость за гибель отца, его курсанта и тысяч других отважных Героев.

Даже проживая счастливые моменты, смеясь и радуясь, вы все равно будете чувствовать боль внутри. Она просто становится частью вашей жизни. Надо жить вместе с ней и с теми воспоминаниями, которые остаются в сердце,

– подчеркнула Владимира.

Утешение можно найти только в том, что родной человек навсегда жив в сердцах тех, кто его любил, о нем можно вспоминать, рассказывать другим. Поэтому единственное, что остается – принять свою боль и отдать уважение и почет военным, которые защитили нас ценой собственной жизни.

Владимира также отмечает, что родным военных очень больно видеть людей, которые не ценят их жертвы, живут так, будто войны нет, предлагают отказаться от части территорий, критикуют нашу армию. Все это особенно ранит и оскорбляет.



Семья Коханских / Фото предоставлено 24 Каналу

На аэродромах до сих пор растут его сады

Сегодня сын Владимира Коханского продолжает военную службу. Он точно знает, что отец им гордится, потому что всегда поддерживал его на этом пути. Дочь и жена пилота также чувствуют его присутствие. Они с благодарностью вспоминают курсантов, которых он учил и которые до сих пор помнят наставления своего учителя. Эти ребята стали элитой украинской авиации, многие из них награждены званием Героя Украины.

От отца Владимира почерпнула трудолюбие, преданность своему делу, ценность дружбы и семьи. Она часто вспоминает, как папа просил ее беречь маму, брата, говорил, что роднее людей уже не будет.



Владимира Коханская с отцом / Фото предоставлено 24 Каналу

Но, пожалуй, больше всего девушка помнит его главное наставление – жить так, чтобы после себя оставить что-то хорошее. Она думает, что именно поэтому отец посадил такой большой сад, очень хотел, чтобы он радовал детей и внуков.

Папа настолько любил садоводство, что на каждом аэродроме, где проходил службу, сажал небольшие яблоневые сады. Теперь его бывшие курсанты ухаживают за деревьями, которые он посадил. Деревьями, которые не смогла уничтожить война..,

– сказала Владимира.

Сегодня сложно понять, почему Владимир Коханский 24 февраля оказался именно на Киевщине, могла ли иначе сложиться его жизнь, если бы той ночью он не услышал телефонный звонок. Ответы на эти вопросы до сих пор болят в сердцах его родных. Но они точно знают одно – для их мужа и отца авиация была вдохновением, всей его жизнью.

На рассвете 24 февраля Владимир Коханский в последний раз сел в самолет и навсегда остался в небе. Верим, что сегодня где-то далеко за горизонтом отважный пилот созерцает непостижимую синеву и любуется своими пышными садами – всем тем, что так любил при жизни.