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      Хэллоуин-2018: 6 невероятно простых и крутых коктейлей

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      Хэллоуин 2018: рецепты коктейлей
      Хэллоуин 2018: рецепты коктейлей / 24 Канал

      Празднуете Хэллоуин? Какой же праздник без вкусных напитков! Хотите потратить минимум времени и усилий, но удивить гостей? Тогда вам пригодятся наши рецепты.

      К Хэллоуину-2018 мы собрали несколько интересных вариантов коктейлей, как раз для самой жуткой вечеринки года!

      АЛКОГОЛЬНЫЕ

      Если вечеринка у вас взрослая, пусть и напитки будут взрослые! Только просим: имейте меру, чтобы утром не выглядеть как живые мертвецы... Для коктейлей на Хэллоуин можно использовать любой алкоголь. Помните: главная фишка в тематической подаче и крутом названии. Продумайте заранее, чем украшать напитки. Подготовьте посуду. Кстати, сейчас есть много классной одноразовой посуды! И тематично, и недорого, а после вечеринки еще и ничего мыть не надо.

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      Кровь Дракулы

      Это согревающий и острый коктейль. Он не только прекрасно подходит к тематике праздника, но и будет неплохой профилактикой вирусных заболеваний. То, что надо для ноября!

      Что нужно:

      60 мл водки
      120 г томатного сока (в идеале домашнего, но подойдет и магазинный)
      половину чайной ложки тертого хрена (советуем тереть в открытом помещении, потому что глаза слезятся хуже, чем от лука)
      несколько капель соуса Табаско
      лед по желанию.

      Как приготовить:

      Положить в бокал (вместо бокала можно использовать небольшие баночки) лед, влить водку, добавить хрен, соус и томатный сок. Перемешать все.

      Как подать:

      Предлагаем украсить посуду "кровью". Как это сделать? Довольно просто. Нам надо приготовить специальный сироп. Для этого понадобится: 1 стакан сахара, полстакана воды, красный пищевой краситель, полстакана кукурузной патоки.

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      Как сделать? Соединить сахар, воду и патоку. Подогреть до 150 градусов, не помешивая. Должна получиться густая и тягучая смесь. Затем добавляем краситель и все хорошо перемешиваем. Погружаем верхнюю часть бокала или баночки кромкой вниз в смесь. Главное делать все быстро, пока смесь не затвердела.

      Хелловін 2017икоктейлі рецепти
      В таких бокалах круто будет выглядеть любой напиток

      Жуткая отвертка

      Все мы в студенческие годы хотя бы разок пили коктейль "отвертка". Просто, дешево и довольно вкусно. Так вот сегодня мы предлагаем праздничный вариант этого напитка.

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      Что нужно:

      45 мл черной водки
      полстакана апельсинового фреша (или сока из пакета)
      четверть стакана льда.

      Как приготовить:

      Берем высокий стакан, добавляем лед и сок. По лезвию ножа аккуратно вливаем черную водку. Ингредиенты не должны перемешаться! Можете попробовать влить водку с помощью чайной ложки. Очень советуем потренироваться заранее.

      Как подать:

      Идеально дополнят коктейль черные трубочки и желатиновые изделия. В магазинах со сладостями вы без проблем найдете червей, змей, мышей. Их можно закрепить на трубочку, а можно, чтобы они свисали с бокалов.

      Кстати, таких червячков можно приготовить самостоятельно! Нужно сделать фруктовое желе (воды дать половину из указанной в рецепте). Хорошо вымешать. Тогда взять трубочки и связать их резинкой так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Залить внутрь желе. Поставить в холодильник на несколько часов. Когда желе застынет, положить трубочки на несколько секунд в горячую воду и выдавить червей из трубочек.

      Хелловін 2017 декор
      Какие же мерзкие!

      Туман на кладбище

      Алкогольный коктейль на основе молока? Да легко! Попробуйте этот чудо-напиток – и вы не разочаруетесь.

      Что нужно:

      200 мл молока
      1 банан
      1 чайная ложка растворимого кофе
      1 столовая ложка сиропа (кокос, карамель, ваниль, амаретто)
      ликер по вкусу (экспериментируйте, как со вкусом, так и с количеством алкоголя)
      кубики льда.

      Как приготовить:

      Все очень просто. Как мы и обещали. Лед разбейте в шейкере или с помощью молоточка. Добавьте в лед молоко, банан, кофе и взбейте все это. В завершение добавьте сироп и ликер. Жуткий молочный напиток готов.

      Как подать:

      Этот напиток густой и трудно разглядеть, что внутри. Поэтому в стакан с коктейлем можно бросить какой-то декоративный элемент: резиновый глаз, паука, ящерицу. Единственное – хорошо помойте декорацию перед использованием и позаботьтесь, чтобы она была достаточно велика. Вы же не хотите, чтобы гости подавились? Сюрприз гости смогут забрать на память о вечеринке.

      Коктейль на Хелловін
      "Коктейль с сюрпризом внутри": выбирайте качественные игрушки

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      БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

      Если вы не употребляете алкоголь, или вечеринка детская – вам не обойтись без этих замечательных безалкогольных рецептов.

      Кровяной пунш

      Замечательный витаминный напиток не только украсит праздник, но и поможет с осенним авитаминозом.

      Что нужно:

      3 стакана свежего клюквенного сока (можно и из пакета, но свежий лучше)
      3 стакана газированной воды
      1 стакан пюре замороженных ягод
      измельченный лед
      мед или сахар по вашему вкусу

      Как приготовить:

      В большом сосуде соедините сок, воду, пюре и лед. Хорошо перемешайте. Из этих ингредиентов получится примерно 8 порций. Вы можете сразу разлить по стаканам, или же воспользоваться нашим советом, как подать напиток эффектно.

      Как подать:

      С каким овощем ассоциируется Хэллоуин? Конечно же, с тыквой! Поэтому выберите хорошую большую тыкву, срежьте верх и выньте середину. У вас получится замечательный сосуд для пунша! Можно сделать несколько таких и подавать в тыквах различные блюда. А из мякоти потом можно приготовить прекрасный крем-суп!

      Хелловін 2017 гарбуз
      Ничего не пропадет! Семена можно высушить, а мякоть приготовить

      Вырванные глаза

      Замечательный и питательный микс овощных соков. Мы же так редко их пьем! А тут и красота, и польза, еще и тематично.

      Что нужно:

      сок свекольный – 150 мл
      сок морковный – 100 мл
      сок из стебля сельдерея – 50 мл
      сок половины лимона

      Как приготовить:

      Очень просто! Надо смешать все ингредиенты и разлить в стаканы. Вся фишка коктейля – в подаче.

      Как подать:

      Для этого вам понадобятся маслины и редис (более крупный, чем маслины), а также деревянные шпажки. С редиса аккуратно снимаем красную кожуру, остатки кожицы будут напоминать кровеносные сосуды. В каждой редиске сделайте углубление и вставьте туда половинку маслины. Проткните этот глаз деревянной шпажкой и положите сверху на бокал с напитком. Если у вас совсем нет времени, маслины можно просто побросать в бокалы, черные маслины в красном напитке тоже будут смотреться эффектно.

      Хелловін 2017 як прикрасити
      Придется немного поиграться, зато такое украшение можно съесть

      Кровь на снегу

      Этот коктейль можно подавать в качестве десерта. Невероятно вкусный и красивый.

      Что нужно:

      молоко 180 мл
      ванильное мороженое 80 г
      сливки в баллончике
      несколько капель красного сиропа (вишневый, малиновый, клубничный, клюквенный)

      Как приготовить:

      В блендере взбить молоко и мороженое. Налить в бокал. Сверху взбитые сливки. И уже тогда несколько капель сиропа. Сироп эффектно растечется, но не смешается с напитком.

      Как подать:

      Этот напиток выглядит оригинально сам по себе. Поэтому особых усилий прилагать не нужно. На сливки сверху можно положить желатиновые конфеты (например паука или червей, о которых мы писали выше). Можно посыпать черным шоколадом, имитируя разрытую землю. Позаботьтесь, чтобы бокал был прозрачным, чтобы можно было разглядеть всю красоту напитка.

      Хелловін 2017 коктейль
      Вот такая красота должна выйти в итоге

      Крутого вам празднования и вкусных напитков!

      Автор: Настя Сукач
      Теги: LifeStyle Публикации Хэллоуин Статьи Food and Drinks Рецепты напитков – рецепты приготовления летних напитков
      Источник: 24 Канал
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