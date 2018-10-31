Празднуете Хэллоуин? Какой же праздник без вкусных напитков! Хотите потратить минимум времени и усилий, но удивить гостей? Тогда вам пригодятся наши рецепты.

К Хэллоуину-2018 мы собрали несколько интересных вариантов коктейлей, как раз для самой жуткой вечеринки года!

АЛКОГОЛЬНЫЕ

Если вечеринка у вас взрослая, пусть и напитки будут взрослые! Только просим: имейте меру, чтобы утром не выглядеть как живые мертвецы... Для коктейлей на Хэллоуин можно использовать любой алкоголь. Помните: главная фишка в тематической подаче и крутом названии. Продумайте заранее, чем украшать напитки. Подготовьте посуду. Кстати, сейчас есть много классной одноразовой посуды! И тематично, и недорого, а после вечеринки еще и ничего мыть не надо.

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Кровь Дракулы

Это согревающий и острый коктейль. Он не только прекрасно подходит к тематике праздника, но и будет неплохой профилактикой вирусных заболеваний. То, что надо для ноября!

Что нужно:

60 мл водки

120 г томатного сока (в идеале домашнего, но подойдет и магазинный)

половину чайной ложки тертого хрена (советуем тереть в открытом помещении, потому что глаза слезятся хуже, чем от лука)

несколько капель соуса Табаско

лед по желанию.

Как приготовить:

Положить в бокал (вместо бокала можно использовать небольшие баночки) лед, влить водку, добавить хрен, соус и томатный сок. Перемешать все.

Как подать:

Предлагаем украсить посуду "кровью". Как это сделать? Довольно просто. Нам надо приготовить специальный сироп. Для этого понадобится: 1 стакан сахара, полстакана воды, красный пищевой краситель, полстакана кукурузной патоки.

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Как сделать? Соединить сахар, воду и патоку. Подогреть до 150 градусов, не помешивая. Должна получиться густая и тягучая смесь. Затем добавляем краситель и все хорошо перемешиваем. Погружаем верхнюю часть бокала или баночки кромкой вниз в смесь. Главное делать все быстро, пока смесь не затвердела.



В таких бокалах круто будет выглядеть любой напиток

Жуткая отвертка

Все мы в студенческие годы хотя бы разок пили коктейль "отвертка". Просто, дешево и довольно вкусно. Так вот сегодня мы предлагаем праздничный вариант этого напитка.

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Что нужно:

45 мл черной водки

полстакана апельсинового фреша (или сока из пакета)

четверть стакана льда.

Как приготовить:

Берем высокий стакан, добавляем лед и сок. По лезвию ножа аккуратно вливаем черную водку. Ингредиенты не должны перемешаться! Можете попробовать влить водку с помощью чайной ложки. Очень советуем потренироваться заранее.

Как подать:

Идеально дополнят коктейль черные трубочки и желатиновые изделия. В магазинах со сладостями вы без проблем найдете червей, змей, мышей. Их можно закрепить на трубочку, а можно, чтобы они свисали с бокалов.

Кстати, таких червячков можно приготовить самостоятельно! Нужно сделать фруктовое желе (воды дать половину из указанной в рецепте). Хорошо вымешать. Тогда взять трубочки и связать их резинкой так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Залить внутрь желе. Поставить в холодильник на несколько часов. Когда желе застынет, положить трубочки на несколько секунд в горячую воду и выдавить червей из трубочек.



Какие же мерзкие!

Туман на кладбище

Алкогольный коктейль на основе молока? Да легко! Попробуйте этот чудо-напиток – и вы не разочаруетесь.

Что нужно:

200 мл молока

1 банан

1 чайная ложка растворимого кофе

1 столовая ложка сиропа (кокос, карамель, ваниль, амаретто)

ликер по вкусу (экспериментируйте, как со вкусом, так и с количеством алкоголя)

кубики льда.

Как приготовить:

Все очень просто. Как мы и обещали. Лед разбейте в шейкере или с помощью молоточка. Добавьте в лед молоко, банан, кофе и взбейте все это. В завершение добавьте сироп и ликер. Жуткий молочный напиток готов.

Как подать:

Этот напиток густой и трудно разглядеть, что внутри. Поэтому в стакан с коктейлем можно бросить какой-то декоративный элемент: резиновый глаз, паука, ящерицу. Единственное – хорошо помойте декорацию перед использованием и позаботьтесь, чтобы она была достаточно велика. Вы же не хотите, чтобы гости подавились? Сюрприз гости смогут забрать на память о вечеринке.



"Коктейль с сюрпризом внутри": выбирайте качественные игрушки

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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

Если вы не употребляете алкоголь, или вечеринка детская – вам не обойтись без этих замечательных безалкогольных рецептов.

Кровяной пунш

Замечательный витаминный напиток не только украсит праздник, но и поможет с осенним авитаминозом.

Что нужно:

3 стакана свежего клюквенного сока (можно и из пакета, но свежий лучше)

3 стакана газированной воды

1 стакан пюре замороженных ягод

измельченный лед

мед или сахар по вашему вкусу

Как приготовить:

В большом сосуде соедините сок, воду, пюре и лед. Хорошо перемешайте. Из этих ингредиентов получится примерно 8 порций. Вы можете сразу разлить по стаканам, или же воспользоваться нашим советом, как подать напиток эффектно.

Как подать:

С каким овощем ассоциируется Хэллоуин? Конечно же, с тыквой! Поэтому выберите хорошую большую тыкву, срежьте верх и выньте середину. У вас получится замечательный сосуд для пунша! Можно сделать несколько таких и подавать в тыквах различные блюда. А из мякоти потом можно приготовить прекрасный крем-суп!



Ничего не пропадет! Семена можно высушить, а мякоть приготовить

Вырванные глаза

Замечательный и питательный микс овощных соков. Мы же так редко их пьем! А тут и красота, и польза, еще и тематично.

Что нужно:

сок свекольный – 150 мл

сок морковный – 100 мл

сок из стебля сельдерея – 50 мл

сок половины лимона

Как приготовить:

Очень просто! Надо смешать все ингредиенты и разлить в стаканы. Вся фишка коктейля – в подаче.

Как подать:

Для этого вам понадобятся маслины и редис (более крупный, чем маслины), а также деревянные шпажки. С редиса аккуратно снимаем красную кожуру, остатки кожицы будут напоминать кровеносные сосуды. В каждой редиске сделайте углубление и вставьте туда половинку маслины. Проткните этот глаз деревянной шпажкой и положите сверху на бокал с напитком. Если у вас совсем нет времени, маслины можно просто побросать в бокалы, черные маслины в красном напитке тоже будут смотреться эффектно.



Придется немного поиграться, зато такое украшение можно съесть

Кровь на снегу

Этот коктейль можно подавать в качестве десерта. Невероятно вкусный и красивый.

Что нужно:

молоко 180 мл

ванильное мороженое 80 г

сливки в баллончике

несколько капель красного сиропа (вишневый, малиновый, клубничный, клюквенный)

Как приготовить:

В блендере взбить молоко и мороженое. Налить в бокал. Сверху взбитые сливки. И уже тогда несколько капель сиропа. Сироп эффектно растечется, но не смешается с напитком.

Как подать:

Этот напиток выглядит оригинально сам по себе. Поэтому особых усилий прилагать не нужно. На сливки сверху можно положить желатиновые конфеты (например паука или червей, о которых мы писали выше). Можно посыпать черным шоколадом, имитируя разрытую землю. Позаботьтесь, чтобы бокал был прозрачным, чтобы можно было разглядеть всю красоту напитка.



Вот такая красота должна выйти в итоге

Крутого вам празднования и вкусных напитков!