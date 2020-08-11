Бывшего политзаключенного Кремля Александра Кольченко признали виновным в мелком хулиганстве и присудили 40 часов исправительных работ. Такое наказание украинец получил за участие в протесте под посольством Беларуси в Киеве.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд столицы. Об этом информируют "Ґрати".

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Заметим, что задержали Кольченко вместе с четырьмя товарищами тогда, когда один из них вытащил куриные яйца, очевидно, чтобы кинуть в посольство. На это мгновенно отреагировали правоохранители, произошла небольшая стычка.

Дело Кольченко о мелком хулиганстве рассмотрела судья Татьяна Левицкая. Полицейский указал в рапорте, что на акции у посольства Кольченко "старался цепляться за одежду полиции, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал". Сам активист отрицал вину, а его адвокат Евгения Закревская просила закрыть дело в связи с отсутствием состава нарушения.

Впрочем, судья признала Кольченко виновным и назначила 40 часов общественных работ.

Пока решение не вступило в силу, у Кольченко есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Он уже сказал, что будет подавать апелляцию.

Я в лагере не работал, а они хотят здесь меня заставить,

– отметил он.

Что известно об Александре Кольченко?

Это бывший пленник Кремля. Его вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Тогда их обвинили в якобы подготовке террористического акта. Его приговорили к 10 годам российской колонии строгого режима. 7 сентября 2019 года Кольченко вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена пленными.

Он пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет.

Обратите внимание! Возле Посольства Беларуси в Киеве 10 августа прошла акция солидарности с белорусским народом. Активисты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и зажгли файеры. Однако затем произошли неожиданные столкновения, которые завершились задержанием Кольченко и его товарищей.