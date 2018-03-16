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Колесо, которое за 30 секунд превратит ваш велосипед в электробайк

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Колесо, которое за 30 секунд превратит ваш велосипед в электробайк
Колесо, которое за 30 секунд превратит ваш велосипед в электробайк / Inhabitat

Преимущества электробайка перед обычными велосипедами очевидны и многие хотели бы себе приобрести электробайк, однако не всем хочется расставаться с любимым велосипедом. Специально для таких велосипедистов создатели EvoWheel придумали идеальное решение.

Это набор, позволяющий усовершенствовать свой байк. Он состоит из особого колеса со встроенным универсальным модулем, в котором скрываются мотор, аккумулятор и умные детали.

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Wheel-Installation_Compressed from EvoWheel Team on Vimeo.

Двигатель имеет мощность 250 ватт и позволяет разгонять байк до 32 километров в час, а запас хода составляет около 90 километров.

EvoWheel Indiegogo Campaign Video from EvoWheel Team on Vimeo.

Комплект из EvoWheel состоит из бортового компьютера, который показывает скорость, пройденное расстояние, заряд аккумулятора и другие параметры. Также разумное колесо оснащено модулем Bluetooth, за счет которого оно синхронизируется с мобильным приложением и дает более полную информацию о поездке, а также позволяет задавать уровень поддержки или переключаться полностью на электрическую тягу.

App Settings Updated from EvoWheel Team on Vimeo.

EvoWheel есть во всех популярных размерах (20, 24, 26, 27,5, 29 дюймов, 700C) и совместим практически с любым велосипедом. Создатели также реализовали поддержку как ободных, так и дисковых тормозов. А для установки на велосипед потребуется лишь ключ, чтобы заменить колесо.

EvoWheel Indiegogo Campaign Video from EvoWheel Team on Vimeo.

Заказать комплект апгрейда на Indiegogo можно будет уже летом этого года за 299 долларов.

Теги: LifeStyle велоспорт Техно
Источник: 24 Канал
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