Колесо, которое за 30 секунд превратит ваш велосипед в электробайк

Преимущества электробайка перед обычными велосипедами очевидны и многие хотели бы себе приобрести электробайк, однако не всем хочется расставаться с любимым велосипедом. Специально для таких велосипедистов создатели EvoWheel придумали идеальное решение.

Это набор, позволяющий усовершенствовать свой байк. Он состоит из особого колеса со встроенным универсальным модулем, в котором скрываются мотор, аккумулятор и умные детали.

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Двигатель имеет мощность 250 ватт и позволяет разгонять байк до 32 километров в час, а запас хода составляет около 90 километров.

Комплект из EvoWheel состоит из бортового компьютера, который показывает скорость, пройденное расстояние, заряд аккумулятора и другие параметры. Также разумное колесо оснащено модулем Bluetooth, за счет которого оно синхронизируется с мобильным приложением и дает более полную информацию о поездке, а также позволяет задавать уровень поддержки или переключаться полностью на электрическую тягу.

EvoWheel есть во всех популярных размерах (20, 24, 26, 27,5, 29 дюймов, 700C) и совместим практически с любым велосипедом. Создатели также реализовали поддержку как ободных, так и дисковых тормозов. А для установки на велосипед потребуется лишь ключ, чтобы заменить колесо.

Заказать комплект апгрейда на Indiegogo можно будет уже летом этого года за 299 долларов.