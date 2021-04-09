Сполучені Штати оголосять про санкції проти Росії не раніше наступного тижня. У Білому домі наголосили, що вважають доцільним вводити обмеження, які справді можуть змінити поведінку певної країни.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можна не розраховувати на оголошення санкцій вже цього тижня.

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Коли США введуть нові санкції проти Росії

Однак введення санкцій наступного тижня, за словами Псакі, вона заперечувати не може. Водночас речниця Білого дому наголосила, що Вашингтон вважає правильним застосовувати ті заходи, які дійсно можуть змінити поведінку певної країни.

Нам не слід вживати заходів, поки ми не будемо впевнені, що дійсно може негайно змінити їх поведінку. Це не те, як ми бачимо зовнішню політику,

– зазначила Псакі.

Вона нагадала, що на завершення роботи над заходами на дії Росії в будь-якому випадку будуть потрібні "тижні, а не місяці".

Що раніше говорили про санкції