16:00
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
Алексей Чибисов

Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину

688
Захарченко
Захарченко / dsnews.ua

Ще у 2014-му окупанти та колаборанти запровадили на захопленій ними території режим військового часу та комендантську годину. Перше було їм потрібне для криків про війну, мовляв, тут все серйозно, а не сотня російських спецпризначенців захопила владу у кількох містах.

А друге - для більш ефективного тероризування населення. Прикривалися терористи тим, що нібито бійці "Правого сектору" з 23:00 вилізали з американських підводних човнів та каналізаційних люків та різали людей у складі ДРГ. То ж щоб відрізняти звичайних мирних жителів від українських диверсантів, окупанти й заборонили з'являтися на вулицях захоплених міст.

Читайте також: Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців

Фактично ж Комендантська година з самого початку війни просто мінімізувала кількість свідків російського вторгнення. Саме у нічну пору доби дорогами населених пунктів прямували "Урали" та "КамАЗи" з озброєними військовими та найманцями Путіна, а також "Гради", САУ та інша техніка, яку могли зняти на відео та викласти зайві докази присутності військ ЗС РФ на Донбасі. Крім того, окупанти отримували чималий прибуток зі спійманих порушників комендантської години. Більшість з них відправляли на підвал, щоб, звинувативши у роботі на СБУ, отримати від родичів жертви викуп. Деяких тягли рити окопи або взагалі змушували воювати за "ДНР" чи "ЛНР".

Звісно, всі давно второпали, що від присутності чи наявності комендантської години нічого у Донецьку та інших містах не міняється, окрім того, що можна потрапити у халепу із більшою долею вірогідності. Але ж народ, особливо ті, хто бував на вільній території та бачив, що навіть у прифронтових Мар'їнці та Авдеєвці, які, мабуть, більш за всіх потрапляють під обстріли, немає ніяких обмежень щодо перебування на вулиці у нічну пору доби, висловлював своє незадоволення. То ж курляйтер й зробив крок на зустріч виборцям, зменшивши комендантську годину. Відтепер особливий порядок у "ДНР" настає з часу ночі до п'ятої ранку.

Особливо цікавим є те, що одразу після добрих для Захарченка та Суркова переговорів у Москві щодо їх статусу терорист розпочав кошмарити розважальні заклади, які контролювали ФСБшники. Під час рейдів бойовиків по нічних клубах та готелях було затримано тисячі людей, а власників більшості ресторанів або позбавили бізнесу, або оштрафували "за виявлені порушення". Скільки при цьому людей відправили на підвал через примхи катів, невідомо, як і те, скільки з них сидітимуть через "причетність до диверсійних груп". Але ж вже через тиждень після останнього рейду виявилося, що комендантська година взагалі не потрібна, принаймні, з 23-ї. Як так-то? І всі розповіді про ДРГ якось підзабулися, та й взагалі пропагандистська лінія щось похитнулася.

А справа в тому, що своїм наказом Захар не тільки заробив собі додатковий рейтинг серед ватних адептів "русского мира", але й поповнить свої фінансові запаси, більшість з яких вивіз до Росії у рамках підготовки до втечі. Відтепер багато магазинів, які, звісно, віджав сам гауляйтер та його компаньони, працюватимуть набагато довше. Плюс у прибутку має бути величезний, особливо від реалізувації стратегічного товару "динири" - горілки та пивка.

Читайте також: День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися

При цьому, звісно, збільшиться й кількість порушників комендантської години, оскільки чимало людей напідпитку гулятимуть зайвий час. При цьому покарання за це збільшать у кілька разів, бо ж як так, ми для вас все зробили, а ви все рівно порушуєте?! То ж, так холодильник із хамоном для Сашка виявився важнішим за розсудок, бо ж пояснити людям, чому їх так довго карали за порушення правил які виявилися взагалі зайвими, неможливо. Втім, такі питання навряд чи хтось задасть, бо тут працює відома схема: бий людину сім днів на добу, а потім зроби вихідний – вона буде тобі вдячна.

Автор: Алексей Чибисов
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
сегодня, 16:00 Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
Іван Яковина 1
Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
сегодня, 15:03 Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
Олексій Чибісов 687
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сегодня, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 750
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сегодня, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 1281
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
сегодня, 08:03 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
2125
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук