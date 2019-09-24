Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах

Для журналістів тема хабарництва в медицині – одна з найважчих. Адже з одного боку є тема, предмет розслідування, надзвичайні зловживання та корупція, що межує із мораллю. Але водночас це – надзвичайно делікатна тема.

Будь-яке розслідування має ґрунтуватися на свідченнях та доказах, а от у медицині – то найбільша проблема. З одного боку – лікарі-вимагачі, які ніде не фіксують свої забаганки, з іншого – пацієнти-заручники, які не можуть свідчити, бо залежні від лікарів.

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Про скандал в Інституті раку

Нещодавно гучна справа наробила галасу у ЗМІ та в медичних колах: лікарів Інституту раку підозрюють в тому, що вони вимагали в пацієнтів гроші за надання безкоштовних препаратів від держави.

Зараз головні підозрювані у справі – завідувач поліклініки Інституту раку Аркадій Висоцький та лікар-хіміотерапевт Олександр Шепель. Ні, вони не продавали ті препарати за нижчою ціною. Вони, за версією слідства, вимагали чималу грошову подяку.

Днями поліція навіть оприлюднила відео з прихованих камер спостереження в кабінеті завідувача поліклініки при Інституті раку.



На кадрах зафіксовано, як йому приносять гроші, записаний звук. Він інструктує підлеглих, як правильно схиляти пацієнтів на внесення благодійної допомоги. Мовляв, вам держава допомогла, надала ліки, а ви допоможіть державі, лікарю, медсестрі. Самі ж знаєте, які зарплати.

Та давно відомо, що лікарі в подібних установах давно не живуть із зарплати у 8-15 тисяч гривень. Таку суму вони за день можуть отримати із одного вдячного пацієнта.

З матеріалів справи: у кримінальному провадженні встановлено сім потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму у приблизно 40 тисяч гривень. Очевидно, що це – крапля в морі і реальних "благодійників" набагато більше.

Які схеми працюють в лікарнях

Насправді ситуація, коли в лікарнях було зубожіння і все – від банальної вати та бинтів до дорогезних ліків доводилося купляти самим – за інерцією використовується лікарями у державних закладах задля власного збагачення. Потрапити до лікарні та не "віддячити" сьогодні неможливо.

Пацієнт всім за все винний. От, звичайна ситуація по кількох столичних лікарнях: ті, кого відправляють на операцію, отримують список на скальпелі, пелюшки, нитки, рукавички тощо – зазвичай тягне на 10-16 тисяч гривень.

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Купити його можна в конкретній аптеці або за ваші гроші лікар купить та підготує до операції все це сам.Якщо попросите в лікаря офіційну квитанцію, вам її нададуть, але попередять: буде дорожче, бо треба все провести офіційно та додати НДС.

Особисто мені відомі кілька таких історій, але люди які були змушені платити, психологічно не готові боротися за свої права. На кону – здоров'я. І лікарі це добре розуміють, виманюючи в пацієнтів гроші.

А от таке просте питання – "хіба в лікарні немає скальпелів, рукавичок чи дезинфікуючих засобів?" люди поставити не в змозі, бо банально незручно. Якщо лікар, від якого залежить операція, таке каже, значить так і треба.

Столичний лікар про корупцію

До редакції ЦРУ із такими історіями пишуть пацієнти і навіть приходять лікарі, які бажають викрити систему. Але кругова порука в медичній сфері настільки міцна, що розірвати її ззовні надзвичайно важко.

Зокрема один із таких сміливців – лікар-ортопед столичної 7 лікарні Роман Горобець. У державній медицині він пропрацював 12 років. Бачив, як кожен лікар у медзакладі перетворюється на гвинтик в корупційній системі і відчайдушно намагався щось змінити.



Лікар Роман Горобець

Роман розповів, що з кожного відділення щотижня лікарі мали носити певну суму нагору. Як із ними проводили такі самі бесіди щодо благодійної допомоги та подяки. А також, як із кожного пацієнта брати гроші за рентген та УЗІ.

Кошти ніде не обліковувалися та мали у готівці передаватися керівництву. За словами лікаря, його небажання бути рабом при головному лікарі спричиняло постійні конфлікти. Зрештою, бій програв, бо його звільнили.

Без роботи Горобець не лишився, пішов у приватну медицину, але принципово судився за відновлення на посаді. Зрештою, він довів у суді, що звільнили його незаконно, бо заважав заробляти.

Роман Горобець про корупцію в лікарні Києва: дивіться відео

Особисто мені Роман розповідав, за якими саме принципами лікарі оцінюють платоспроможність та перспективність пацієнта щодо розміру подяки. Завідуючий віділенням обходить палати та розмовляє із родичами.

Працюють із ними не просто професійні медики, а в першу чергу – професійні психологи.Вас змусять заплатити, але ви будете думати, що самі віддячили і зробили це з власної волі.

Зрештою, звільнившись з державної, Роман Горобець зітхнув: у приватній медицині немає хоча б оцього лицемірства. Почувши його свідчення у мене як у журналіста загорілись очі: це тема, яку треба показувати. Але от проблема – він один у полі воїн.

В лікаря немає доказів, бо його колеги бояться свідчити через страх втратити роботу, а документально хабарі та неофіційна благодійна допомога ніяк не обліковувалися.

Оце замкнене коло важко розірвати. Медицина фінансується сьогодні не настільки погано, як пацієнтам розповідають у лікарнях. Наявність ліків можна перевірити онлайн, закупівлю витратних матеріалів для операції – через тендери на Prozorro.

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Але в реальності мало хто користується цим інструментом, адже здебільшого психологічно залежні від лікарів і бояться виявити сумнів. Справді, коли на кону здоров'я чи життя – не до боротьби із корупцією.

Просто не втрачайте пильності і не бійтеся задавати лікарям незручних питань. Інакше систему не змінити.