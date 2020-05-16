Количество безработных рекордно выросло на Сумщине: цифры
На Сумщине зафиксировали рекордное количество безработных. За два месяца карантина в центр занятости обратились более 10 тысяч человек.
за день доходило до отметки в 600 – 700 безработных. Об этом 24 каналу сообщил директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный.
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Сейчас официально в поисках работы более 23 тысяч жителей Сумской области. И такая цифра впервые за последние 6 лет.
Больше всего от последствий карантина пострадали жители Сумщины со средним специальным образованием, вовлеченные в сфере услуг. В то же время популярностью сейчас пользуются дальнобойщики, продавцы, врачи и инженеры.
"Более 10 тысяч человек – это же те люди, которых из-за коронавируса уволили с предприятий. Мы трудоустраивали их особенно в сферу сельскохозяйственного производства. Примерно 3 тысячи человек пошли на поля, на посевные и так далее", – сказал директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный.
Безработица в Украине: что известно
- В мае, за время карантина, на учет стали еще 140 тысяч безработных украинцев.
- Кабинет Министров Украины выделил 6 миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом для помощи людям, которые потеряли работу.
- Всего в Украине зарегистрировано 456,8 тысячи безработных, а это на 48% больше, чем на соответствующий период 2019 года – 308,3 тысячи.
Сектора, в которых создавать новые рабочие места:
- строительство дорог и транспортных инфраструктур – 154 тысячи рабочих мест;
- сфера благоустройства – 150 тысяч мест;
- сельское хозяйство – 85 тысяч мест;
- возвращение рабочих мест в микро и малых предприятиях;
- заполнение вакансий в ГСЧС;
- стимулирование предпринимательской деятельности;
- строительство инфраструктуры.