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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Количество безработных рекордно выросло на Сумщине: цифры

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Безработица в Украине
Безработица в Украине / 24 канал

На Сумщине зафиксировали рекордное количество безработных. За два месяца карантина в центр занятости обратились более 10 тысяч человек.

за день доходило до отметки в 600 – 700 безработных. Об этом 24 каналу сообщил директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный.

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Сейчас официально в поисках работы более 23 тысяч жителей Сумской области. И такая цифра впервые за последние 6 лет.

Больше всего от последствий карантина пострадали жители Сумщины со средним специальным образованием, вовлеченные в сфере услуг. В то же время популярностью сейчас пользуются дальнобойщики, продавцы, врачи и инженеры.

"Более 10 тысяч человек – это же те люди, которых из-за коронавируса уволили с предприятий. Мы трудоустраивали их особенно в сферу сельскохозяйственного производства. Примерно 3 тысячи человек пошли на поля, на посевные и так далее", – сказал директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный.

Безработица в Украине: что известно

  • В мае, за время карантина, на учет стали еще 140 тысяч безработных украинцев.
  • Кабинет Министров Украины выделил 6 миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом для помощи людям, которые потеряли работу.
  • Всего в Украине зарегистрировано 456,8 тысячи безработных, а это на 48% больше, чем на соответствующий период 2019 года – 308,3 тысячи.

Сектора, в которых создавать новые рабочие места:

  • строительство дорог и транспортных инфраструктур – 154 тысячи рабочих мест;
  • сфера благоустройства – 150 тысяч мест;
  • сельское хозяйство – 85 тысяч мест;
  • возвращение рабочих мест в микро и малых предприятиях;
  • заполнение вакансий в ГСЧС;
  • стимулирование предпринимательской деятельности;
  • строительство инфраструктуры. 
Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Деньги Сумы Безработица
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