Количество безработных рекордно выросло на Сумщине: цифры

На Сумщине зафиксировали рекордное количество безработных. За два месяца карантина в центр занятости обратились более 10 тысяч человек.

за день доходило до отметки в 600 – 700 безработных. Об этом 24 каналу сообщил директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный.

К слову 500 тысяч новых мест: в каких областях государство даст работу украинцам

Сейчас официально в поисках работы более 23 тысяч жителей Сумской области. И такая цифра впервые за последние 6 лет.

Больше всего от последствий карантина пострадали жители Сумщины со средним специальным образованием, вовлеченные в сфере услуг. В то же время популярностью сейчас пользуются дальнобойщики, продавцы, врачи и инженеры.

"Более 10 тысяч человек – это же те люди, которых из-за коронавируса уволили с предприятий. Мы трудоустраивали их особенно в сферу сельскохозяйственного производства. Примерно 3 тысячи человек пошли на поля, на посевные и так далее", – сказал директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный.

Безработица в Украине: что известно

В мае, за время карантина, на учет стали еще 140 тысяч безработных украинцев.

Кабинет Министров Украины выделил 6 миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом для помощи людям, которые потеряли работу.

из Фонда борьбы с коронавирусом для помощи людям, которые потеряли работу. Всего в Украине зарегистрировано 456,8 тысячи безработных, а это на 48% больше, чем на соответствующий период 2019 года – 308,3 тысячи.

Сектора, в которых создавать новые рабочие места: