Так, в результате вражеского авиаудара пострадали 134 человека. Они сейчас находятся в госпитале с разной степенью ранений.

Внимание 35 человек погибли в результате авиаудара по Яворовскому полигону

Отмечают, что данные еще будут обновлять. Вероятно, это не окончательные цифры.

Раненые еще прибывают

Источник: Львовская ОВА

В ОВА также сообщили, что в результате ночной бомбардировки, во Львов прибывают раненые в военный госпиталь.

Все получают качественную медицинскую помощь,

– отметили там.

Однако там отметили, что медучреждение нуждается в помощи, в частности:

аппараты внешней фиксации костей (предплечья, бедренной кости, большеберцовой кости);

насосы для вакуумной терапии ран;

комплекты расходных материалов для вакуумной терапии ран;

электро-хирургические коагуляторы;

ортопедическая дрель;

укомплектованные индивидуальные тактические аптечки для военных.

Внимание! У кого есть возможность помочь, просьба контактировать: +380979858669.



Финансово поддержать раненых бойцов, которые будут находиться во Львовском госпитале, можно по реквизитам – по ссылке .

Число жертв тоже возросло

К сожалению, еще 35 человек погибли. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

От имени всей Львовщины выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы не забудем ни одного Героя и не простим ни одного оккупанта,

– написал Козицкий.

Последствия почти ликвидированы

По состоянию на 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы. Сейчас взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию. Большую часть завалов уже разобрали.

Коротко об обстреле Львовщины