Премьер-министр заявил, что количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось к уровню докризисного периода. Денис Шмигаль также ожидает быстрого решения Рады по законопроекту, который запустит для предпринимателей программу "Новые деньги".

Нові реєстрації ФОПів

Антикризові заходи уряду дають перші результати, написав у фейсбуці Денис Шмигаль.

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За минулий тиждень було зареєстровано понад 5 тисяч нових ФОПів та майже тисяча нових підприємств,

– зазначив прем’єр.

За його словами, кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася до рівня докризового періоду.

Програми кредитування "5 – 7 – 9%" і "Нові гроші"

Шмигаль також нагадав, що уряд оновив програму кредитування "5 – 7 – 9%". "Ми знімаємо адміністративні бар’єри, а ставка на рефінансування буде знижена фактично до 0%", – написав глава уряду.

Також Кабінет Міністрів подав до Ради законопроєкт, який запустить програму "Нові гроші" для підприємців.

Шмигаль наголосив, що загалом на різні програми кредитування бізнесу в уряді закладають приблизно 10 мільярдів гривень. Та додав, що за потреби сума збільшуватиметься.

Що відомо про ці програми