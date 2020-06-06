Количество регистраций новых ФЛП вернулась к докризисному уровню, – Шмыгаль
Премьер-министр заявил, что количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось к уровню докризисного периода. Денис Шмигаль также ожидает быстрого решения Рады по законопроекту, который запустит для предпринимателей программу "Новые деньги".
Нові реєстрації ФОПів
Антикризові заходи уряду дають перші результати, написав у фейсбуці Денис Шмигаль.
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За минулий тиждень було зареєстровано понад 5 тисяч нових ФОПів та майже тисяча нових підприємств,
– зазначив прем’єр.
За його словами, кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася до рівня докризового періоду.
Програми кредитування "5 – 7 – 9%" і "Нові гроші"
Шмигаль також нагадав, що уряд оновив програму кредитування "5 – 7 – 9%". "Ми знімаємо адміністративні бар’єри, а ставка на рефінансування буде знижена фактично до 0%", – написав глава уряду.
Також Кабінет Міністрів подав до Ради законопроєкт, який запустить програму "Нові гроші" для підприємців.
Шмигаль наголосив, що загалом на різні програми кредитування бізнесу в уряді закладають приблизно 10 мільярдів гривень. Та додав, що за потреби сума збільшуватиметься.
Що відомо про ці програми
- Кредитування "5 – 7 – 9%" передбачає надання українському бізнесу кредитів сумою до 3 мільйонів гривень. Максимальний термін – на 5 років.
- Також Кабмін пропонує парламенту підтримати програму "Нові гроші". Вона передбачає кредитування на 5 мільярдів гривень для мікро-, малого і середнього бізнесу.