Количество бананов в мире может уменьшиться на 80%

Из-за глобального потепления количество бананов в нескольких странах мира уже начало уменьшаться.

Дело в том, что потепление приводит к распространению грибковой болезни, которая повреждает листья бананов, пишет CNN.

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Впервые грибковую инфекцию заметили в Гондурасе. С тех пор она распространилась в Бразилии, на Карибских островах, Гренадинах и Пуэрто-Рико. Сейчас грибок нашли еще и во Флориде.

Как грибковая болезнь влияет на бананы? Грибковая болезнь сигатока повреждает листья растений, поэтому на них вырастет в несколько раз меньше бананов. Ученые считают, что количество плодов может уменьшиться до 80% из-за инфицирования грибком.



Так выглядит грибковая инфекция на листьях бананов//Фото: CNN

Кроме того, это может привести к подорожанию бананов. Все потому, что спрос на популярный фрукт остается стабильным.

Как решить проблему? Чтобы бороться с инфекцией используют большое количество противогрибковых спреев.

Это очень дорого обходится для Коста-Рики. Около 100 миллионов долларов в год,

– объяснил преподаватель микробной экологии Дэн Беббер.

В общем с 1960-х годов риски заражения бананов этой болезнью выросли на 44,2% в районах Латинской Америки и Карибских островов. Это связано с увеличением влажности и изменением температуры, которые вызвало глобальное потепление.