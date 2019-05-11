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      Количество бананов в мире может уменьшиться на 80%

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      Количество бананов в мире может уменьшиться на 80%
      Количество бананов в мире может уменьшиться на 80% / Фото из открытых источников

      Из-за глобального потепления количество бананов в нескольких странах мира уже начало уменьшаться.

      Дело в том, что потепление приводит к распространению грибковой болезни, которая повреждает листья бананов, пишет CNN.

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      Впервые грибковую инфекцию заметили в Гондурасе. С тех пор она распространилась в Бразилии, на Карибских островах, Гренадинах и Пуэрто-Рико. Сейчас грибок нашли еще и во Флориде.

      Как грибковая болезнь влияет на бананы? Грибковая болезнь сигатока повреждает листья растений, поэтому на них вырастет в несколько раз меньше бананов. Ученые считают, что количество плодов может уменьшиться до 80% из-за инфицирования грибком.

      банани грибок інфекція
      Так выглядит грибковая инфекция на листьях бананов//Фото: CNN

      Кроме того, это может привести к подорожанию бананов. Все потому, что спрос на популярный фрукт остается стабильным.

      Как решить проблему? Чтобы бороться с инфекцией используют большое количество противогрибковых спреев.

      Это очень дорого обходится для Коста-Рики. Около 100 миллионов долларов в год,
      – объяснил преподаватель микробной экологии Дэн Беббер.

      В общем с 1960-х годов риски заражения бананов этой болезнью выросли на 44,2% в районах Латинской Америки и Карибских островов. Это связано с увеличением влажности и изменением температуры, которые вызвало глобальное потепление.

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      Теги: Экология климат
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