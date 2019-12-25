Количество безработного населения уменьшилось, – Милованов

Ситуация на украинском рынке труда улучшилась – количество безработных уменьшилось. Министерство назвало цифры.

Уровень безработицы среди украинцев в возрасте 15-70 лет уменьшился с 8% до 7,3% в третьем квартале 2018 года. Об этом в фейсбуке сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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На сегодня зафиксированы 1,3 миллиона безработных украинцев.

В третьем квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет выросло до 16,91 миллиона человек и составляет 59,3%. Среди населения трудоспособного возраста количество занятого населения составляет 16,21 миллиона, то есть 69%.

Рост занятости и снижение безработицы вызвано прежде всего продолжением высокой экономической активности,

– написал Милованов.

Также он считает, что ситуация на рынке труда улучшилась и из-за роста зарплаты на 9% в третьем квартале 2019 года.

Накануне министр заявил, что планирует повышать зарплаты украинцев на 2 тысячи гривен в год.