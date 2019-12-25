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      Количество безработного населения уменьшилось, – Милованов

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      Милованов заявил, что безработных украинцев стало меньше / 24 канал

      Ситуация на украинском рынке труда улучшилась – количество безработных уменьшилось. Министерство назвало цифры.

      Уровень безработицы среди украинцев в возрасте 15-70 лет уменьшился с 8% до 7,3% в третьем квартале 2018 года. Об этом в фейсбуке сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

      Интересно также: Зарплата в Украине и ЕС: кто и где получает больше

      На сегодня зафиксированы 1,3 миллиона безработных украинцев.

      В третьем квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет выросло до 16,91 миллиона человек и составляет 59,3%. Среди населения трудоспособного возраста количество занятого населения составляет 16,21 миллиона, то есть 69%.

      Рост занятости и снижение безработицы вызвано прежде всего продолжением высокой экономической активности,
      написал Милованов.

      Также он считает, что ситуация на рынке труда улучшилась и из-за роста зарплаты на 9% в третьем квартале 2019 года.

      Накануне министр заявил, что планирует повышать зарплаты украинцев на 2 тысячи гривен в год.

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Зарплата Безработица Тимофей Милованов Статистика
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