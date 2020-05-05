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      Количество безработных в Украине увеличилось вдвое: какие вакансии доступны

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      Безработица в Украине увеличилась: какие вакансии доступны
      Какая ситуация с безработицей в Украине / Getty Images

      По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем на май 2019 года. В общем с начала карантина из-за коронавируса работу потеряли около 166 тысяч украинцев.

      В Государственном центре занятости заявили, что сейчас зарегистрированы 456,8 тысячи безработных, сообщает Интерфакс-Украина.

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      Этот показатель на 148,5 тысяч или на 48% больше, чем состоянием на соответствующую дату прошлого года. Напомним, что 4 мая 2019 года количество безработных составило 308,3 тысячи людей.

      Как изменилась ситуация с начала карантина

      С 12 марта 2020 года статус безработного получили почти 166 тысяч граждан. Лидерами являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

      При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось до 53 тысяч, то почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

      Какие вакансии доступны

      Пока есть спрос работодателей на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, в сфере торговли и услуг. Также открыты вакансии в сфере логистики:

      • курьер;
      • водитель;
      • грузчик;
      • подсобный рабочий;
      • укладчик-упаковщик;
      • заведующий складом.

      В Государственном центре занятости рассказали, что на работу требуются также работники в сфере здравоохранения, оказания социальной помощи и в сфере обеспечения правопорядка.

      Также есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы:

      • бухгалтеров;
      • учетчиков;
      • врачей;
      • электрогазосварщиков;
      • дорожных рабочих;
      • слесарей-ремонтников;
      • электромонтеров.

      Как карантин повлиял на безработицу в Украине? За месяц действия карантинных ограничений в Украине количество безработных возросло на 1–1,3 миллиона человек. Уровень безработицы достиг показателя, самого высокого за последние 15 лет. Прежде всего работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.

      Кабмин выделил на помощь по безработице почти 1,3 миллиарда гривен, на компенсацию расходов на зарплаты для малого и среднего бизнеса – более 4,7 миллиарда. Кто может получить помощь – читайте здесь.

      По прогнозу НБУ, в апреле-июне уровень безработицы вырастет до около 12%, а рост зарплат приостановится.

      Заметим, что с 11 мая карантин смягчается. То есть ряд малых предприятий смогут полностью или частично возобновить свою работу.

      карантин послаблення 11 травня
      Что известно об ослаблении карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Новости Украины Безработица Статистика Работа Деньги
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