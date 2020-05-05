Количество безработных в Украине увеличилось вдвое: какие вакансии доступны

По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем на май 2019 года. В общем с начала карантина из-за коронавируса работу потеряли около 166 тысяч украинцев.

В Государственном центре занятости заявили, что сейчас зарегистрированы 456,8 тысячи безработных, сообщает Интерфакс-Украина.

Обратите внимание Возвращение заробитчан в Украину: как пандемия повлияла на рынок труда

Этот показатель на 148,5 тысяч или на 48% больше, чем состоянием на соответствующую дату прошлого года. Напомним, что 4 мая 2019 года количество безработных составило 308,3 тысячи людей.

Как изменилась ситуация с начала карантина

С 12 марта 2020 года статус безработного получили почти 166 тысяч граждан. Лидерами являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось до 53 тысяч, то почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

Какие вакансии доступны

Пока есть спрос работодателей на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, в сфере торговли и услуг. Также открыты вакансии в сфере логистики:

курьер;

водитель;

грузчик;

подсобный рабочий;

укладчик-упаковщик;

заведующий складом.

В Государственном центре занятости рассказали, что на работу требуются также работники в сфере здравоохранения, оказания социальной помощи и в сфере обеспечения правопорядка.

Также есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы:

бухгалтеров;

учетчиков;

врачей;

электрогазосварщиков;

дорожных рабочих;

слесарей-ремонтников;

электромонтеров.

Как карантин повлиял на безработицу в Украине? За месяц действия карантинных ограничений в Украине количество безработных возросло на 1–1,3 миллиона человек. Уровень безработицы достиг показателя, самого высокого за последние 15 лет. Прежде всего работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.



Кабмин выделил на помощь по безработице почти 1,3 миллиарда гривен, на компенсацию расходов на зарплаты для малого и среднего бизнеса – более 4,7 миллиарда. Кто может получить помощь – читайте здесь.



По прогнозу НБУ, в апреле-июне уровень безработицы вырастет до около 12%, а рост зарплат приостановится.

Заметим, что с 11 мая карантин смягчается. То есть ряд малых предприятий смогут полностью или частично возобновить свою работу.



Что известно об ослаблении карантина в Украине / Инфографика 24 канала