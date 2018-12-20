Количество получателей субсидий в Украине существенное возросло

В ноябре в Украине вдвое возросло количество пользователей субсидий, которым возмещают оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В ноябре 2018 года субсидии получали 3,349 миллионов семей. В октябре эта цифра составляла 1,497 миллионов семей.

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Согласно данным ведомства статистики средний размер субсидии на одну семью в ноябре 2018 года уменьшился по сравнению с этим же периодом 2017 года на 1,7% и составил 531,2 гривен.

В период январь-ноябрь 2018 года по полученным субсидиям было зарегистрировано 6,977 миллионов заявлений от украинцев, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. За это время были назначены субсидии 5,877 миллионам домохозяйств. В сравнении с этим же периодом за прошлый год количество таких домохозяйств уменьшилось на 30,9%.

Что такое субсидия? Субсидия – это адресная безналичная помощь семье, которая предоставляется на возмещение затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидия назначается одному из зарегистрированных членов домохозяйства, на которого оформлен лицевой счет. Чтобы оформить субсидию, вам необходимо обратиться в Центр по управлению трудом и социальной защите населения по месту прописки. Для оформления необходимы следующие документы:

1. Заявление на получение льгот.

2. Паспорт гражданина/ки Украины.

3. Декларация о доходах и расходах.