Количество жертв страшной аварии с поездом в Индии возросло: жуткие фото и видео 18+

Количество жертв трагедии, которая накануне произошла на севере Индии, когда поезд врезался в толпу, по последним данным возросло до 61 человека.

Об этом сообщает Hindustan Times.

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24 Канал сообщал, что 19 октября в индийском штате Пенджаб, во время празднования религиозного праздника Дасара, поезд въехал в толпу людей. В результате аварии погибли по меньшей мере 50 человек. Причиной трагедии могло стать то, что люди, которые стояли на железнодорожных путях и смотрели на фейерверки, вероятно не услышали приближения поезда из-за шума и взрывов.

Отмечается, что кроме нескольких десятков погибших, в индийских больницах находятся еще почти 80 человек. Состояние 25 из них медики оценивают как очень тяжелое.

В то же время, в администрации железной дороги заявили, что сделают все, чтобы обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим.



В Индии поезд влетел в толпу людей

#Punjab: At gate no. 27 b/w Amritsar & Manawala. As Dussehra celebration was taking place some incident had occurred& people started rushing towards closed gate number 27 while a DMU train number 74943 was passing the closed gate: CPRO Northern Railway; Visuals from accident site pic.twitter.com/TMJILYC6Or — ANI (@ANI) 19 октября 2018 г.

#Punjab: An eyewitness says, a train travelling at a fast speed ran over several people during Dussehra celebrations, in Choura Bazar near Amritsar pic.twitter.com/JziMF03JyS — ANI (@ANI) 19 октября 2018 г.

LIVE #Punjab has declared state mourning tomorrow, and all offices, educational institutions will remain closed #AmritsarTrainAccident (ANI) pic.twitter.com/Pp3FCQIOFf — Financial Express (@FinancialXpress) 19 октября 2018 г.

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