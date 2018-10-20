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      Количество жертв страшной аварии с поездом в Индии возросло: жуткие фото и видео 18+

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      В Индии поезд въехал в толпу людей
      В Индии поезд въехал в толпу людей / Фото из открытых источников

      Количество жертв трагедии, которая накануне произошла на севере Индии, когда поезд врезался в толпу, по последним данным возросло до 61 человека.

      Об этом сообщает Hindustan Times.

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      24 Канал сообщал, что 19 октября в индийском штате Пенджаб, во время празднования религиозного праздника Дасара, поезд въехал в толпу людей. В результате аварии погибли по меньшей мере 50 человек. Причиной трагедии могло стать то, что люди, которые стояли на железнодорожных путях и смотрели на фейерверки, вероятно не услышали приближения поезда из-за шума и взрывов.

      Отмечается, что кроме нескольких десятков погибших, в индийских больницах находятся еще почти 80 человек. Состояние 25 из них медики оценивают как очень тяжелое.

      В то же время, в администрации железной дороги заявили, что сделают все, чтобы обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим.


      В Индии поезд влетел в толпу людей

       

       

       

      Смотрите видео трагедии в Индии: 18+

      Внимание! Видео содержит жуткие кадры, просмотр 18+

       

       

       

      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Индия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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