Количество жертв страшной аварии с поездом в Индии возросло: жуткие фото и видео 18+
Количество жертв трагедии, которая накануне произошла на севере Индии, когда поезд врезался в толпу, по последним данным возросло до 61 человека.
Об этом сообщает Hindustan Times.
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24 Канал сообщал, что 19 октября в индийском штате Пенджаб, во время празднования религиозного праздника Дасара, поезд въехал в толпу людей. В результате аварии погибли по меньшей мере 50 человек. Причиной трагедии могло стать то, что люди, которые стояли на железнодорожных путях и смотрели на фейерверки, вероятно не услышали приближения поезда из-за шума и взрывов.
Отмечается, что кроме нескольких десятков погибших, в индийских больницах находятся еще почти 80 человек. Состояние 25 из них медики оценивают как очень тяжелое.
В то же время, в администрации железной дороги заявили, что сделают все, чтобы обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим.
В Индии поезд влетел в толпу людей
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