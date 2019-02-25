Колишні нацисти досі отримують "пенсії Гітлера", – Nieuwsblad

У Бельгії до 30-ти громадян і нині отримують пенсію від Німеччини, яку призначив ще фюрер Адольф Гітлер у 1941 році.

Пенсія, яку називають "гітлерівська плата за вірність та покірність" або "пенсія Гітлера", має досить солідний розмір – від 425 до 1275 євро. Отримують люди, які воювали за нацистську Німеччину під час Другої світової війни, або їхні спадкоємці.

У Бельгії вже давно обурювалися через наявність таких пенсій. Й ось нарешті тамтешній парламент вирішив ці виплати припинити. Але головна причина – зовсім не етичні норми, а той факт, що бельгійці, які отримують гроші, не платятьподатки до державної казни.

Минулого тижня бельгійські політики домовилися покласти край ситуції з отриманням пенсій від Німеччини громадянами, що співпрацювали з нацистським режимом, – пише Nieuwsblad.

Видання також повідомляє подробиці: "Парламентський комітет з міжнародних відносин проголосував за резолюцію пре те, що Бельгія буде обмінюватися даними про засуджених нацистів з Німеччиною. Скільки бельгійців отримують німецькі пенсії "за вірність та покірність" достовірно не відомо. Офіційних даних немає, але минулого року з`явилась інформація, що таких "пенсіонерів" – 22".

Однак, на думку експертів, їх значно більше – до 30-ти.

Суми пенсій колишніх прислужників нацизму розраховані на основі об’єму наданих ними послуг, – каже науковий співробітник бельгійської "Групи пам‘яті" Елвін де Конінк. – Варто відзначити, що терміни ув’язнення німецький уряд також зараховує в якості робочого часу. Чим довше людина сиділа у камері, тим більша її пенсія.

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