Колишню членкиню "Партії регіонів" Тетяну Кагановську 7 квітня висунули на посаду ректора Харківського університету імені Каразіна. До цього вона 17 років тут керувала юридичним факультетом.

Рішення про це ухвалили на засіданні колективу юридичного факультету ХНУ. Висунення підтримали 112 людей, а утрималась лише 1 особа.

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Що про неї відомо

Тетяна Кагановська є донькою колишнього губернатора Харківської області.

Від 2004 року жінка керує юридичним факультетом Харківського університету імені Каразіна.

Раніше вона була аспіранткою фінансового права цього ж вишу.

У 2005 році жінка вступила до партії "Нова демократія", а згодом разом із батьком перейшла до "Партії регіонів".

Була депутатом обласної ради Харкова з 2006 по 2010 рік.

Також очолювала міську комісію з питань забезпечення громадського порядку Харкова з 2006 по 2009 рік.

Інформаціювзято з ресурсу "Вікізнання".

Хто також претендує на цю посаду

Як повідомляє Newsroom, ректором університету, крім Кагановської, хочуть стати ще 8 людей. Науковими працівниками цього вишу є 6 з них.

Зверніть увагу! Колишній ректор університету Віль Бакіров повідомив про своє звільнення 23 лютого. Перед цим він обирався на посаду тричі та очолював виш від 1998 року. Детальніше про це читайте за посиланням.