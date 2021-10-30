В серии инстаграм-stories девушка рассказала о состоянии своего брата, который был в машине Infiniti в тот безумный вечер, а также о виновнике ДТП.
Важно "Сожжем всю семью": защитница харьковского мажора заявила об угрозах
Девушка заявила, что ее брат и друг Николая уже пришел в сознание, но ничего не помнит, "как и что было". У парня тяжелая травма головы. Правда, впоследствии истории девушки исчезли.
Что семья девушки думает о виновнике ДТП
Мария отметила, что у ее семьи нет претензий к Николаю, который вызвал аварию. Она "испытывает к нему лишь жалость".
Жаль парня, который стал угрозой для общества в 16 лет. Он еще, по большому счету, ребенок, который хотел быть крутым и авторитетным перед друзьями и знакомыми. Такая у него судьба. Надеюсь, он осознает свою вину и в будущем будет жить и ценить каждую минуту своей жизни,
– сказала Кожокина.
Сестра пострадавшего добавила, что судить Харьковского за его поступки и решать его дальнейшую судьбу должны правоохранители. Она также написала, что часть вины есть на всех участниках ДТП, которые были в Infiniti: "Михаилу, как и всем участникам, мозгами надо было думать с кем общаться, куда ехать и как проводить время".
"Я принесла соболезнования семье погибшего, время не повернуть назад и исправить уже ничего нельзя. Такова судьба этого человека", – резюмировала девушка.
Истории в инстаграме сестры одного из пострадавших в ДТП в Харькове / Скриншот со страницы Марии Кожокиной
Что известно о резонансном ДТП с Infiniti
- 26 октября в Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло жуткое ДТП. Infiniti на огромной скорости пролетела на красный свет и снесла Chevrolet. Водитель легковушки погиб на месте. Пассажиров Infiniti госпитализировали.
- Дочь погибшего в аварии Игоря Носова сообщила, что семья подозреваемого не просила у нее прощения, также не предлагали никакой помощи.
- Подозрение объявили 16-летнему парню, который был за рулем. У подростка уже раньше были проблемы с законом.
- 28 октября суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Сначала парень говорил, что не помнит, был ли за рулем, а потом оправдывался неисправной машиной.