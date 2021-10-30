В серии инстаграм-stories девушка рассказала о состоянии своего брата, который был в машине Infiniti в тот безумный вечер, а также о виновнике ДТП.

Важно "Сожжем всю семью": защитница харьковского мажора заявила об угрозах

Девушка заявила, что ее брат и друг Николая уже пришел в сознание, но ничего не помнит, "как и что было". У парня тяжелая травма головы. Правда, впоследствии истории девушки исчезли.

Что семья девушки думает о виновнике ДТП

Мария отметила, что у ее семьи нет претензий к Николаю, который вызвал аварию. Она "испытывает к нему лишь жалость".

Жаль парня, который стал угрозой для общества в 16 лет. Он еще, по большому счету, ребенок, который хотел быть крутым и авторитетным перед друзьями и знакомыми. Такая у него судьба. Надеюсь, он осознает свою вину и в будущем будет жить и ценить каждую минуту своей жизни,

– сказала Кожокина.

Сестра пострадавшего добавила, что судить Харьковского за его поступки и решать его дальнейшую судьбу должны правоохранители. Она также написала, что часть вины есть на всех участниках ДТП, которые были в Infiniti: "Михаилу, как и всем участникам, мозгами надо было думать с кем общаться, куда ехать и как проводить время".

"Я принесла соболезнования семье погибшего, время не повернуть назад и исправить уже ничего нельзя. Такова судьба этого человека", – резюмировала девушка.

Истории в инстаграме сестры одного из пострадавших в ДТП в Харькове / Скриншот со страницы Марии Кожокиной

Что известно о резонансном ДТП с Infiniti